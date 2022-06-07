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【優之良品結業】直擊總部仍有員工上班　發言人：疫情流失大量遊客

社會 12:34 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

網上流傳屹立香港近30年的大型零食批發及零售連鎖店「優之良品」將全線結業。（黃傑偉攝）

網上流傳屹立香港近30年的大型零食批發及零售連鎖店「優之良品」將全線結業，有網民指目睹有分店已清空貨架，職員更指「今日將是最後一日」；亦有網民拍攝到旺角西洋菜南街的優之良品分店，早在晚上7時許已落閘關門，門外無任何告示。在晚上9時，優之良品的官方網站已無法瀏覽，其公司總部及各分店電話均無法打通。

TOPick記者今日（7日）到葵涌優之良品中心視察，保安稱在約10層高寫字樓，仍如常有員工上班，但大廈未有貼出任何告示，中心亦謝絕訪客。

優之良品成立於1993年，主要售賣涼果小食為主，其後銷售肉乾、糖果等包裝小食。雖然其招牌名稱含日語平假名，但並不是日本商業機構，總部設在香港。在2007年，優之良品曾擁700多名員工，在海外約有150間加盟店，至2022年，優之良品在澳門、亞洲、歐洲及美洲均設有其分店。

這個屬於不少人的「集體回憶」，網民細數過去的廣告，包括TVB演員蕭正楠亦曾參與拍攝優之良品廣告、知名節目主持丘凱敏亦曾在90年代拍攝有關電視廣告。

蕭正楠亦曾拍攝優之良品廣告。

優之良品過去是不少旅客買「手信」的指定地點，在過去零食市場競爭較小的時候，更吸引不少香港家庭買牛肉乾和涼果。然而零食市場的競爭愈趨激烈，加上疫情令旅客清零，令生意大受打擊。

優之良品發言人回覆查詢時表示，以往生意主要依賴自由行，惟在新冠疫情下，本港流失大量遊客，公司虧蝕導致全線零售店結業。但他亦指，會視乎日後情況，有機會或恢復營運。

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記者：黃傑偉、黃穎津

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