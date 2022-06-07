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【婆媳問題】奶奶批評新抱不煮飯　好老公霸氣言論護妻

親子 12:08 2022/06/07

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家務應該一家人分擔！

婆媳之間的問題永遠是世界上最難解的題目！中國人的傳統思想，嫁作人婦的女性往往要三從四德，相夫教子，不過時代不同，現在夫妻大多是雙職父母，但女性工作回家後還要湊仔及做家務，壓力爆煲又未能好好休息，這個時候就需要「神隊友」老公的協助，但老公肯協助，還要過奶奶那關！

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日前就有一名台灣媽媽在網絡上大讚老公肯下廚煮飯，但奶奶卻暗寸新抱是「無飯主婦」，拐彎讚自己兒子「你以前連煎蛋都不會，現在菜越煮越好了啊！」實批新抱不煮飯，當時兒子還不知道媽媽的用意，笑指「煮飯不難，肯學就會識」。

後來奶奶開始入正題，她表示以前屋企都是由自己煮飯，然後又問兒子經常煮飯會否累、新抱不是也會煮飯嗎，明顯心痛兒子要做家務，並暗示新抱不如自己般負起家庭責任。兒子隨即霸氣護妻：「會煮不代表一定都要她煮啊」。奶奶這時就直言「以前的年代都是女人煮飯」面對母親的傳統思想，兒子竟然搬出妹妹的老公，反問其母為何以前女婿煮飯時都沒看過她說半句話，質問奶奶為何對女兒和新抱「大細超」。

兒子再度為愛妻護航，向母親說：「現在年代不同了，我們家又不是家財萬貫，可以讓人家衣食無憂，人家辛苦的一面你有看到嗎？如果娶老婆是要她來當奴才的誰敢嫁，她就在家伺候父母就好了啊。我們是對人家有養育之恩，還是救命之恩嗎？家是互相的，沒有誰一定要做什麼，以後我也會這樣教育你的孫子。」

台媽大讚丈夫的說話有霸氣，更盡顯家庭責任感，忍不住將好老公的護妻舉動在網路上公開，大讚老公有承擔，不少網友都羨慕台媽擁有這麼好的老公。更有人笑言，「這種老公不是已經絕種了？」

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責任編輯：王明芳

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