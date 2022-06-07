【食用安全】一家5口長期用陶瓷餐具致集體鉛中毒　專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險

▲ 一家5口長期用陶瓷餐具致全家集體鉛中毒。專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險。

煮食用的碗碟每日與人緊密接觸，若釋出有害物質，長期使用或造成嚴重危害健康的後果。美國衛生部門近日公布，紐約有一家5口家庭，因長期使用劣質陶瓷餐具，而導致全家血鉛水平嚴重超標。有專家提出購買陶瓷餐具時需留意的3大要點，避免購入劣質品危及健康。

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美國衛生部門自2012年將兒童血鉛安全數值定為5µg/dL（微克/分升），成人定為10µg/dL或以下。而該5人家庭其中一名3歲兒童在2017年接受篩查時，被發現其血鉛含量超標，達7µg/dL。當局遂向該家庭建議減少接觸鉛，例如停止使用釉色陶瓷餐具。

2018年，當局再對該兒童進行血液篩查，其血鉛水平略降2µg/dL。其餘家庭成員一併接受檢測後，發現2名成年子女血鉛水平分別為17µg/dL及53µg/dL，父母分別為37µg/dL和16µg/dL；證明該家庭全員血鉛水平嚴重超標。

據了解，該家庭長期使用墨西哥產傳統釉面陶瓷餐具，從樣本中驗出高濃度鉛。這些餐具長期用於煮食，很可能釋出大量重金屬並被食進人體，導致鉛中毒。該5人家庭在停止使用這些餐具後，血鉛水平迅速下降，1年多後已降至1至6µg/dL。

鉛中毒可嚴重危害健康

世界衛生組織指出，鉛中毒可影響大腦和中樞神經系統，引起昏迷、抽搐、甚至死亡。還會造成兒童智商下降，嚴重可致貧血、高血壓、腎功能損害等多種中毒反應。

内地也曾發現陶瓷食具重金屬超標，中國國際食品包裝協會曾發消費警示，釉色陶瓷餐具顏色越艷越危險，提醒消費者要避免使用釉上彩裝飾，即是摸起來有凹凸感的陶瓷餐具。因其中所含重金屬來自釉上顏料，釉料中被加入鉛、鎘，生産過程中容易造成成分超標。

因此，專家建議要盡量購買白瓷餐具，也不要買易被刮掉表面釉彩的劣質陶瓷餐具。使用新的陶瓷餐具前，建議用開水煮5分鐘，或用醋浸泡約2-3小時，有助去除有毒物質。

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責任編輯：羅嘉欣