【賞你遊】新一輪報名明早10時起開始　逾百個行程包括遊主題樂園、有機生態園

香港旅遊發展局「夏日同賞‧就在香港」推廣新一輪「賞你遊香港」，第二批行程登場。市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選旅行社逾100個行程，明日（8日）早上10時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

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第二批行程加入更多高性價比的付費升級之選，參加者只須付出少量團費，即可以遊覽主題樂園、參加絲襪奶茶工作坊、甜品工作坊、暢遊有機生態園，或登船一邊享受自助餐、一邊觀賞維港美景；部分行程首度登陸「賞你遊香港」。

另外，免費行程圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，涵蓋不同特色行程﹑地道文化體驗及特色餐飲，包括：

韓國魷魚遊戲 DIY 椪糖

生曬蝦乾體驗

尋找「香港八景」

九龍城半日遊

網路達人帶領前往多個海濱熱點打卡

乘搭中式帆船暢遊維港

深井燒鵝餐

星級酒店自助餐

懷舊港式午餐和點心夜茶

最後一批行程下周推出 籲市民繼續收集單據

市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，即可儲起機印收據 （最多兩張、2021年12月10日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加付費升級之選的行程。

最後一批「賞你遊香港」約40個行程，將於下周推出。為鼓勵消費，「賞你遊香港」並沒有參加次數限制，市民可繼續收集新的單據，報名參加其他行程。

團友留意防疫要求

成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有 參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有團友均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。

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責任編輯：陳麗娜