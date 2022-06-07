【女皇御用】英女皇54年來只鍾情一個品牌手袋　80年英國老字號售價由1.8萬起

▲ 日前，英女皇慶祝登基白金禧慶典，與柏靈頓熊的影片逾370萬人瀏覽。

現年96歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）早前為慶祝白金禧慶典，在慶典前，英國皇室推出1段短影片，由動畫主角柏靈頓熊（Paddington Bear）擔任神秘嘉賓，與女王共進下午茶，當中可以看到女皇用的手袋品牌是Launer London。

英國人的幽默感果然獨步天下，大家還記不記得倫敦奧運時，英女皇與飾演007的演員Daniel Craig拍下了一條女皇跳降傘的宣傳片而被網上瘋傳，而日前另一條片一樣叫大家興奮，就是柏靈頓熊（Paddington Bear）的出現，而且女皇還用匙敲著Queen樂隊《We Will Rock You》的節奏，怎不叫人拍爛手掌，直至昨天已經有370萬人觀看。

▲ 女皇與是柏靈頓熊的短片網上瘋傳，即至昨天已經有370萬人觀看，她手上的手袋正是Launer London。（圖片launerlondonofficial ig）

對筆者而言，片中女皇從手袋裏拿甚麼給柏靈頓熊並不重要，反而我留意身為英女皇她會用上甚麼品牌的手袋。

翻查資料，原來英女皇只用一個品牌的手袋，這個手袋不是來自國際時裝大集團的出品，而是來自英國，本地不算有太多人認識的品牌Launer London，據品牌的CEO Gernald Bodmer透露，女皇是該品牌的頭號粉絲，多年下來就曾經超過200多次的交易。

▲ 英女皇由1968年就用Launer London手袋，從沒間斷。（圖片launerlondonofficial ig）

至於女皇緣何迷上Launer London？而她又情傾甚麼款式呢？

據說英女皇用上該品牌手袋全因為女王母親伊利沙伯所致，自1968年她一直沿用至今。至於女皇用來用的款式，基本上就是品牌旗下3個最著名的袋款，包括Juliet、Judi和Traviata bag。細節上，女皇要手袋內要沒有任何間隔，方便取物，同時她要求品牌會為她訂造一個加長手挽的版本。

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售價方面，Launer London相比於其實如CHANEL、Dior等品牌可以說是便宜，以Judi Bag為例子，售價由$18,000起，女士們想試有80年歷史的英國「老字號」，又或是想與女皇看齊，立即上品牌的官網就可以看過夠，而且其他英國大型百貨公司都有出售，要寄來香港絕不難。

記者：何偉雄