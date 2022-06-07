【嘉嘉醫療自助班】鍾慧冰更年期情緒起伏大　靠「至八會」好姊妹開解

由敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視節目《嘉嘉醫療自助班》以探討健康為題，在本周六（6月11日）播出的內容為更年期，並請來鍾慧冰任嘉賓，分享在更年期的狀況及感受，期間她更坦言因容貌愈來愈老而感難受。

節目中，鍾慧冰大方分享更年期出現的情況：「知道自己更年期，首先係因為有潮熱，突然會覺得好熱，成日好忟憎，最明顯係好容易喊。」

她表示會為很少事而哭泣：「就連睇喜劇都喊，有一段時間懷疑自己抑鬱，好難面對自己，尤其係當發現個樣愈來愈老，有次發現自己條眼眉斷咗，心諗『死喇，唔通更年期會甩眉毛？』但望真啲，原來唔係甩，喺嗰節眉毛變白，感覺好難受，喊咗好耐。」

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尿頻嚴重

在更年期期間，鍾慧冰還有另一煩惱：「尿頻好嚴重，同朋友去旅行，上巴士前個個都排隊去廁所，去完廁所上巴士坐低2分鐘，又會急，車未開已經來來回回去咗2、3次。」

問鍾慧冰可有因為更年期去看醫生？她表示沒有，身邊有好多閨密互相照應，研究更年期症狀。

▲ 《嘉嘉醫療自助班》

她回憶表示：「有個姊妹係『至八會』成員，記得有次食飯，佢突然好忟、流晒汗、面紅晒、發脾氣，之後問佢係咪更年期，佢第日去睇醫生Check，真係更年期，我哋就係咁互相開解。」

此外，鍾慧冰指自己仍處更年期狀態，因每次見到頭上多條白頭髮都會感到不開心。