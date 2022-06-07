【培育人才】中大與螞蟻集團合作推培訓計劃　獲選學生將可參與金融科技網上課程

▲ 中大與螞蟻集團簽署合作備忘錄。（中大提供）

香港中文大學與螞蟻集團近日簽署合作備忘錄，共同培育本地金融科技精英。雙方計劃於今年下半年推出首個校園版「10×1000」金融科技普惠計劃，獲選中大學生可參與金融科技相關的網上課程及講座等，並與來自世界各地的業界導師及學員交流。

世界銀行成員國際金融公司（IFC）和螞蟻集團旗下支付寶於在2018發起「10×1000」科技普惠計劃，目標是每年為1,000名金融科技人才提供培訓。按中大工程學院金融科技應用研究院近日與螞蟻集團代表簽署的合作協議，雙方將合作開展校園版的計劃，獲選的中大學生可參與網上課程及講座等，而螞蟻亦將邀請業界資深人士分享行業的最新發展，並為中大學生提供實習和就業機會。

另外，螞蟻集團將為中大金融科技理學碩士學生提供兩項研究計劃，研究課題包括為螞蟻的業務發展提供可行方案，以提升電子商務的發展。

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責任編輯：黃悅晴