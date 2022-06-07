【骨灰龕位】和合石靈灰安置所供逾萬新龕位　本周五截止接受申請

▲ （食環署圖片）

食環署今日（7日）表示，有意為先人申請編配粉嶺和合石靈灰安置所第六期A座新建可續期骨灰龕位的人士，須盡快在本月10日截止日或之前提交申請。



署方指，有關龕位共10900個，包括10657個標準龕位，5730個禁香龕位及4927個非禁香龕位及243個大型龕位，120個禁香龕位及123個非禁香龕位。若申請數目超過A座可供編配的龕位數量，則會另外提供B座相應數量的龕位以供編配。



有關骨灰龕位編配安排的簡介單張及申請表格可在食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心索取。市民亦可瀏覽食環署網站、致電或以電郵查詢及以傳真索取申請表格。

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責任編輯：余思嵐

