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【食用安全】港男剪開枕頭驚見佈滿啡色硬塊　專家：枕頭藏16種致敏真菌發黃要丟棄【附清潔貼士】

食用安全 13:16 2022/06/07

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一名網民剪開枕頭後，驚見枕芯佈滿啡色硬塊。

大家多久換一次枕頭？本港一名男子近日發文表示，因摸到枕芯有硬塊，故剪開枕套看個究竟，結果看到滿佈啡色硬塊，畫面噁心。英國有研究指出，一個枕頭暗藏16種真菌，可致過敏。為免枕頭成為蟎蟲的溫床，專家教寖具清潔貼士，並指枕頭發黃必須丟棄。

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該名男子在連登討論區發文表示：「我個枕頭入邊有啲硬塊，我剪開咗佢睇」，剪開枕芯後，他直言「有少少核突，以前一直唔覺」，並問「有無人知咩嚟」。從相片可見，最外層的枕套已發黃，乳膠枕芯則已滿佈一片片啡色的硬塊，猶如結焦，又噁心又恐怖。

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不少網民也坦言畫面「核突」，甚至「想嘔」。有人形容滿佈硬塊的枕芯就像提子包，亦有人說像薄餅、蜂巢、熱香餅，甚至說是野生靈芝。另有人表示，看了相片後，嚇得想去買新枕頭，也有人擔心自己的枕頭同樣出現此情況。

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一個枕頭有16種真菌

「BUSINESS INSIDER」曾引述英國曼徹斯特大學一項研究指，在10個定期使用了1.5至20年的枕頭樣本中，發現每個枕頭都含有大量真菌。當中以「煙麴黴」（Aspergillus Fumigatus）最常見，其中有樣本更鑑定出16種不同真菌，並且有上百萬個真菌孢子。這些真菌除了可引起過敏現象，還可感染肺部及其他器官，危害健康。

塵蟎的糞便會產生一種蛋白質，可導致人體眼睛發紅、發癢、流鼻涕，更可引起其他類似感冒的症狀。若不定期清洗床單，並在睡前使用護膚品，這些護膚品就會轉移並堆積在床單上，堵塞毛孔，導致皮膚生暗瘡。

清潔枕頭貼士

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時指，枕頭、棉被和床褥都是塵蟎出現的重災區。
睡覺時，人體會剝落皮屑或死皮，再加體溫，會令床上的蟎蟲得到養分。

建議：

  • 每天早上起床後，盡量攤開棉被，不要立即摺疊，好讓被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。
  • 每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，以保持乾爽，並達至殺菌功效。
  • 枕頭、被套、床褥套等宜定期清洗更換。若枕頭發黃或發黑便應丟棄，因枕頭容易積藏頭皮屑，滋生蟎蟲。

Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina亦曾接受TOPick訪問，她指出若枕頭採用天然物料，耐用性一般約為2至3年，但要經常用水清洗。

只要你每天睡醒後，拍打枕頭，將它變回它原本的形狀以及勤力清洗枕頭套就已很足夠。

若要清洗枕頭的話，Kitrina建議大家用60°C以下的水清潔，避免破壞枕頭的天然物料及組織。此外，應避免用漂白水及燙斗清潔或燙枕頭，因為太高溫的話，這些化學物料很容易破壞枕頭表面的布料及纖維。

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責任編輯：羅嘉欣

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