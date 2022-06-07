【 ERROR演唱會】ERROR 11月九展開騷圓夢　保錡邀陶大宇齊唱《倒轉地球》？

▲ 大家期待ERROR演唱會?

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡，近年各自有所發揮，人氣高企！

據知一直希望能夠在更大舞台演出的ERROR，將於11月在九展開騷。當中他們除勁歌熱舞外，還會有Talk騷環節，讓4子能夠暢所欲言，難怪令不少404感到相當興奮。

最新影片：林凱恩專訪

【ERROR成員】保錡神級演繹《東鐵過海很興奮》 網民笑爆：大埔之子跟到個beat

二人一同合照望合作

早前保錡和陶大宇接受ViuTV節目訪談時，保錡更趁機邀請大宇做演唱會嘉賓，亦在當日在社交網甫出合照，留言：「於可以同大宇哥合作，好開心又好激動，真心要學習他的態度，究竟我們會合作什麼？大家估唔估到先？唔知有冇機會合唱一曲呢？」

由於陶大宇去年尾時以獨特唱腔唱《倒轉地球》一曲而爆紅，其後保錡更模仿大宇唱腔拍片搞笑，難怪令大宇對保錡印象甚深。

▲ 陶大宇大讚保錡！

不抗拒做演唱會嘉賓

至於對於陶大宇會否到ERROR的演唱會擔任嘉賓，他表示若果他們夠膽邀請，他自己又能駕馭的話，不抗拒當嘉賓。不過大宇強調，他演員而不是音樂人，所以如果要跳熱舞就有難度。

而大宇指一直有留意ERROR，更大讚保錡好學和有禮貌，很尊重前輩，又指每次看見他時覺得對方很像年輕的自己，例如談吐方面大大聲，不理會場口亂講說話，這就是年輕人的特色。

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