【睡眠意外】保姆照顧5天堅持嬰兒趴睡較安穩　媽媽悲痛2個月大B女窒息亡

▲ 馬來西亞一名2個月大B女趴睡窒息亡，保姆涉疏忽照顧。

嬰幼兒睡覺窒息亡的意外一單都嫌多。馬來西亞一名媽媽日前網上發文指2個月大BB交給保姆幫忙照顧，在5天後發生意外，保姆堅持讓女嬰趴睡，BB出現窒息，並沒有立即送院搶救，B女不幸身亡，媽媽悲痛發帖望大家關注事件，勿讓悲劇重演。

2個月大B女趴睡窒息

該名馬來西亞母親於上周六（4日）在facebook群組「在坐月子 ｜奶媽 ｜月嫂 ｜媽咪育兒｜保姆 ｜分享討論區中」發帖，她將2個月大女兒帶去給保姆照顧，保姆涉疏忽失責，堅持讓B女趴睡釀意外不幸離逝。

帶去給保姆顧的第五天就這樣走了……保姆說給寶寶趴睡，原因是可以睡得比較長久、安穩，可是應該是保姆的疏忽沒有注意寶寶或一直在她身邊，寶寶窒息了……

媽媽早已叮囑保姆，告知如果要讓寶寶趴睡一定要注意她，要在她身邊。媽媽現在很後悔當初沒直接跟保姆說，不要給她的孩子趴睡。

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保姆錯過搶救黃金時刻

保姆向女嬰媽媽講述發現意外之時，她抱起B女時，B女咳了一下整個身體軟了。保姆發現不對勁不是第一時間通知父母，而是載去家庭診所，那時才打給事主說寶寶情況不好，身體沒了血色，指甲發藍……還問可否送去醫院。

媽媽斥責保姆的處理手法，錯過了搶救BB的黃金時刻，一出事應該馬上送醫院及同步通知父母。最後，女嬰到了醫院再搶救半小時離世了，媽媽很悲傷，「心真的很痛……保姆也只會說對不起」，事主丈夫要求保姆出示證件，保姆說情況太緊急沒帶來，他改而要求拍照片，但保姆不肯，「說還需要找吃的」，生怕事件影響她之後的工作，不想承擔過錯。

媽媽想藉此帖文給各位媽媽知道保姆有這樣的疏忽，還有那麼的不負責任，當時涉事保姆沒有聯絡事主，亦沒有說要怎麼賠上損失。媽媽悲痛失去愛女︰

媽媽可愛漂亮的女兒……媽媽想你……永遠在媽媽心中。

已報案望為女兒討回公道

據馬來西亞《中國報》報道，當地警方證實接獲報案，指未有解剖驗屍報告，暫未知女嬰死因。而涉事保姆有20多年經驗，曾在託兒所工作，案發時照顧該名2個月大女嬰外，也照顧另外2名近1歲嬰兒。

至周日（5日），女嬰媽媽更新消息，指出其嬰兒已解剖，而解剖結果需等至少3個月，憂慮屆時會以「猝死」為由了事，她看了報道說1歲以下寶寶趴睡是猝死死因之一，有感法律制度要還她女兒一個公道。

網民很同情媽媽，著她節哀順變，並支持她要報案指控涉事的保姆。更多留言見下圖︰

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醫生︰初生嬰兒不應趴睡

本港兒科專科醫生張傑指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡眠姿勢對於孩子偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切的關係。雖然醫學界暫時未知兩者百分百的因果關係，但是其中可能性是孩子因為臉部向下，不能正常呼吸最後引致窒息。他認為，家長毋須特別「訓練」孩子趴睡。其實，孩子的成長和發展，是他透過每天對環境的接觸所學習到，未必需要做什麼「訓練」的方法。就算所謂「訓練」到也不代表比其他孩子將來優勝。

張傑醫生亦提供以下嬰幼兒睡覺的注意事項︰

1. 入睡前仰睡為最基本和正確的姿勢

2. 避免使用太軟的床褥

3. 避免床邊擺不必要的公仔

4. 避免使用太厚的毛氈

5. 注意撞欄中間空隙的闊度

6. 注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間

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責任編輯：王明芳