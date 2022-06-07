【十八年後的終極告白2.0】陳山聰難忘為兒子換片「接金」　新劇反應理想成討論話題

陳山聰憑《金宵大廈2》人氣急升，加上好爸爸形象深入民心，獲得不少廣告工作機會。

最近連拍兩個健康產品廣告，其中一個要在戶外草地跟小朋友做對手戲，雖然要在炎夏抱起小朋友轉圈，但對平日照顧開兒子Jaco的山聰來說沒太大難度，至於將來會否和Jaco父子檔拍廣告？山聰表示自己很開明，沒刻意不允許，但會視乎工作性質。

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投入照顧家庭



對於連拍兩個廣告的山聰非常感恩，很開心得到觀眾、客戶支持，自己平日除工作外其餘時間都全投入在兒子身上，因此連拍廣告都多些爸爸角色。

山聰又指，當日與小演員合作非常難忘，說：「個小朋友2、3歲左右，好難控制佢，佢突然間好攰就瞓低喺草地，但果時仲roll緊機。所以對住小朋友要好有耐性，好彩導演氹小朋友都好有經驗，我都有偷師。」

作為新手奶爸總有蝦碌趣事，山聰記得有次為Jaco換片時以為他是小便，但一打開竟是大便：「最後搞到我成隻手都係，畢身難忘！」

新劇引討論

另外，一劇接一劇的山聰最近又有新作品《十八年後的終極告白2.0》推出，首周播出後觀眾反應不俗，他很開心身邊朋友都有收看，大家還齊推測劇中各人的關係。

對此，山聰表示：「套劇隱藏咗太多秘密，我只可講嚟緊一星期會愈來愈多角色因為啲秘密而暴露人性，更加緊張同充滿懸念。」