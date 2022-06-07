  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (週二) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】陳山聰難忘為兒子換片「接金」　新劇反應理想成討論話題

娛樂 12:31 2022/06/07

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

陳山聰憑《金宵大廈2》人氣急升，加上好爸爸形象深入民心，獲得不少廣告工作機會。

最近連拍兩個健康產品廣告，其中一個要在戶外草地跟小朋友做對手戲，雖然要在炎夏抱起小朋友轉圈，但對平日照顧開兒子Jaco的山聰來說沒太大難度，至於將來會否和Jaco父子檔拍廣告？山聰表示自己很開明，沒刻意不允許，但會視乎工作性質。

最新影片推介：林凱恩專訪

投入照顧家庭
 
對於連拍兩個廣告的山聰非常感恩，很開心得到觀眾、客戶支持，自己平日除工作外其餘時間都全投入在兒子身上，因此連拍廣告都多些爸爸角色。

山聰又指，當日與小演員合作非常難忘，說：「個小朋友2、3歲左右，好難控制佢，佢突然間好攰就瞓低喺草地，但果時仲roll緊機。所以對住小朋友要好有耐性，好彩導演氹小朋友都好有經驗，我都有偷師。」

作為新手奶爸總有蝦碌趣事，山聰記得有次為Jaco換片時以為他是小便，但一打開竟是大便：「最後搞到我成隻手都係，畢身難忘！」

新劇引討論

另外，一劇接一劇的山聰最近又有新作品《十八年後的終極告白2.0》推出，首周播出後觀眾反應不俗，他很開心身邊朋友都有收看，大家還齊推測劇中各人的關係。

對此，山聰表示：「套劇隱藏咗太多秘密，我只可講嚟緊一星期會愈來愈多角色因為啲秘密而暴露人性，更加緊張同充滿懸念。」

撰文 : TOPick柴犬出動

爸媽心聲 家庭教育 家庭關係 陳山聰 金宵大廈 十八年後的終極告白

最高瀏覽

【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
15:18 2022/05/24
【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引