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《烈火青春》4K修復版限時重映　張國榮紀念Tee+電影海報展覽登場【附詳情】

休閒消費 12:38 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

以香港經典電影為主題的NFT藏品展「CRYPTYQUES」。

香港初創企業BEAM+ LAB將於6月18日正式推出以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」，並於6月8日起至26日（於中環全新多元展覽場地Haus of Contemporary舉行互動展覽慶祝首次發售。

是次展覽透過一系列工作坊、影片放映及講座，將「CRYPTYQUES」的故事概念實體化，別於其他NFT項目，展覽將於首發前開幕並打破僅限於「Web3」領域的限制，以混合模式的全方位體驗，帶領訪客進入虛擬世界。 

橫跨三層的展覽空間集合多個亮點，包括於底層設置霧幕投影「CRYPTYQUES」NFT 電影片段，帶來沉浸式的體驗。電影愛好者亦可在現場免費領取以電影《殺手蝴蝶夢》與《烈火青春》場景的紀念海報。同場設有Cafe Zendo限定咖啡店，所有咖啡附送特別版電影場景紀念杯套。

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放映《烈火青春》修復版

一樓空間設有LMF及觸執毛為「CRYPTYQUES」演奏配樂的特別剪輯影片以及「CRYPTYQUES」NFT藏品首系列「Desire」主題相片展。

「CRYPTYQUES」NFT藏品由夏永康擔任創意總監，將分三階段推出，代表著生命循環的「過去」、「現在」和「未來」。首個系列將探討人的 「七情」，包括「Desire」、「Fury」、「Fear」、 「Joy」、 「Bitterness」、「Loathe」和「Love」。系列以「Desire」揭起序幕，將發行共1,320 個 NFT，選材自1980年代反映慾望這強烈情感的電影場景——《殺手蝴蝶夢》（1989）和《烈火青春》（1982），並由夏永康與荷李活製作班底聯手以點雲（Point Cloud）技術重新創作3D動畫影片呈現眼前。 

另外，二樓空間會舉行工作坊，期間會全日循環播放《烈火青春》4K修復版電影放映及電影海報展覽，亦會陳列Raw Emotions X CRYPTYQUES聯成紀念品供訪客購買。而導演文雋將主持一系列電影講座系列，詳情可關注官方社交平台公布。 

最新影片：林凱恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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