【盜竊罪】保誠前區域經理母女涉詐騙逾8.7萬佣金　遭廉署起訴

廉政公署今日（7日）落案起訴一名保險公司前高級區域經理，控告她涉嫌訛稱三份保單由其女兒兼下線保險代理處理，以詐騙該保險公司向母女二人發放佣金及獎金共逾8.7萬元。她已獲廉署准予保釋，以待星期四（六月九日）在東區裁判法院答辯。



被告姚寶雅，64歲，保誠保險有限公司（保誠）前高級區域經理，被控三項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。本案發生於二○一二年二月至二○一五年三月期間，當時被告是保誠高級區域經理。被告女兒於案發期間是其下線保險代理，而且於二○一四年三月被降職。

保誠保險代理若成功銷售保險產品，相關的經手代理和上線經理會分別獲發佣金及上線佣金。控罪指被告涉嫌向保誠偽稱其女兒為三份保單的經手代理人，並意圖詐騙而誘使保誠承保及發出該三份保單，以及就該等保單支付相關佣金或其他款項予被告及其女兒。



廉署調查顯示，保誠就上述三份保單向被告及其女兒發放佣金、上線佣金及獎金共逾8.7萬元。

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責任編輯：余思嵐

