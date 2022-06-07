【急尋手機】內藏大量孫仔珍貴成長片段　大意祖父餐廳遺iPhone遭貪心男偷走

▲ 有網民聲稱親友在土瓜灣一家茶餐廳遺留手機，被一名身穿灰衣的男子偷走。

手機內藏大量珍貴回憶，一名祖父在土瓜灣一間餐廳內意外遺留手機，根據餐廳的閉路電視紀錄顯示，發現手機遭一名男子順手牽羊偷走。祖父的女親友在網上發文兼上載有關影片，指手機內有孫仔極珍貴的成長相片與影片，希望網民能協助尋找失機。

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該名女網民日前在facebook發文分享，指親友李先生於6月4日晚上約7時，在土瓜灣美景街的美景茶餐廳遺留一部iPhone 8 Plus手機，內有大量孫仔極珍貴的成長相片及影片，因沒有任何備份，所以非常希望能取回手機內的資料。

灰衣男扮睇餐牌順手牽羊

根據餐廳的CCTV紀錄，發現了一名身穿灰色短袖衫、深色短褲、拖鞋及使用斜孭袋的男子進入餐廳，在近門口的圓枱位置，他看到椅子上有一部手機，便坐在旁邊背向閉路電視鏡頭。

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從畫面見到，餐廳內只有一位食客背向灰衣男。起初灰衣男扮看牆上的餐牌，之後翹腳並極速順手牽羊取走椅上的手機，約10秒後離開餐廳，沒有光顧，椅子上也不見了手機。

網民籲報警處理

女網民呼籲網民幫手轉發帖文，呼籲土瓜灣的朋友協助尋回該部手機。網民建議他們一定要盡快報警，有CCTV加安心出行紀錄，有助尋找該名灰衣男；網民又認為他很大機會是偷機賊，沒有交還給餐廳負責人。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯：王明芳