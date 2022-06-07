【圈中筍盤】92歲爺爺發「最後通碟」催婚　王梓軒盼兩年內有緣成家立室

▲ 王梓軒獲92歲爺爺發「最後通碟」催婚。

藝人王梓軒獲環保促進會舉辦的第10屆「香港綠色日2022」邀請擔任「著綠音樂大使」，他為是次活動創作了一首環保歌及拍攝MV，活動當天首次播放及演出。

活動上梓軒亦邀請了Y.D.Band的張可永（Byron）及陳杰（Chris Polanco）共同演出，並且與現場觀眾互動，即席創作環保歌詞加進歌曲裡。

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唱作環保歌

這次為活動創作的環保歌《CAN’T YOU SEE》由梓軒一手包辦，歌詞內容主要圍繞減碳、走塑等環保概念，歌曲也邀請到Chris Polanco一同演譯。

Chris更是首次嘗試挑戰用廣東話唱Rap，他表示用廣東話Rap和唱歌的難度分別實在太大，因為Rap的速度十分快，因此要清楚咬字再配合音樂速度十分困難。他很高興梓軒讓他有機會能參與其中，為環保出一分力。

MV以故事形式拍攝，內容講迹由梓軒飾演的「著綠大使」透過不同的畫面向Chris解釋環保的重要性，最後引導Chris一起支持環保。除此之外，MV拍攝當天亦相當難忘，由於天氣極度炎熱，梓軒更要穿着長袖衣服拍攝，每拍攝完一個鏡頭大家都已經滿頭大汗。因此拍攝最大的困難就是保持大家的衣服和妝髮都處於良好的狀態，而且當天時而天晴酷熱、時而颳起狂風，令他們更深感受到地球暖化的嚴重性。

▲ 王梓軒與Y.D.Band的張可永及陳杰（Chris Polanco）共同演出。

爺爺催婚

6月3日是梓軒36歲生日，他坦言最開心的是可以於生日前夕舉辦了一場簡單的音樂會。他表示因為工作及疫情關係已經有一段長時間沒有舉行聚會。因此十分高興可以於生日前夕這個特別的日子有機會可以跟不同的朋友和粉絲分享音樂。

他直言今年開始被人追問何時成家立室，尤其是92歲的爺爺更向他發出「最後通碟」。

他表示爺爺前幾年並不會常常提起此事，但前兩天當他與爺爺提早慶祝父親節時，爺爺明確向他表示現在是時候了，很想看到他早日娶妻、生兒育女，甚至利是也可以預先給他。

雖然梓軒看到爺爺現在很健康很開心，但他自言亦希望這一、兩年內可以有這個緣分成家立室，讓爺爺看到四代同堂。

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