【甲溝炎】9歲男童愛咬手指搣倒刺致紅腫流膿　患甲溝炎惡化成骨髓炎險截指

▲ 一名9歲男童愛咬手指、搣倒刺，患上甲溝炎惡化成骨髓炎。

部分小朋友有咬指甲的習慣，但小心因此患上甲溝炎。內地一名9歲男童因咬手指、搣倒刺，而導致手指紅腫及流膿，其後發現患上甲溝炎後，更惡化成骨髓炎，差點要截指，幸最終他的手指得以保住。

綜合內地傳媒報道，浙江寧波一名年僅9歲的男童平日喜歡咬手指，媽媽忙於工作，沒留意他的指甲，一個月前卻發現兒子的左手食指末節紅腫疼痛，觀察了2天後依然不見好轉，於是帶他到當地醫院求診。

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歷3次手術幸保手指



醫生為男童診斷後指出，他患上甲溝炎，並為他進行手術，但手術後每天換藥仍沒有好轉。男童因而需接受第二次手術，可是手術後傷口還是持續流膿。男童的媽媽獲醫生告知，兒子的手指由甲溝炎惡化成骨髓炎，可能要截指。



男童的父母非常自責，為兒子苦尋治療方法，最終他們帶著兒子到寧波市第六醫院求醫。陳姓院長了解男童的病情後，為他檢查傷口，發現其左手食指頭腫大，並繼續流膿。

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醫生安排男童接受第三次手術，以骨水泥填充患處後，保住男童的手指。男童手術後手指的疼痛感減輕了，目前情況穩定。

皮膚科醫生︰嚴重患者可能需截肢

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問稱，甲溝炎可分為急性及慢性︰

急性甲溝炎：如平常習慣咬指甲、撕手指倒刺，或女士修甲，均有機會傷口受細菌感染，而導致急性甲溝炎。

慢性甲溝炎：如長期接觸水或刺激物，有機會患上慢性甲溝炎，患者指甲表面會凹凸不平。通常與患者指甲長期浸水有關，例如經常洗碗、洗車等。

萬一患上甲溝炎，陳醫生指可塗上抗生素藥膏，急性患者可服食抗生素藥；慢性患者日常可多塗潤膚膏，減少接觸水。部分嚴重患者，可能需要截肢。

陳醫生表示，剪指甲時以圓形為最好，如剪成方形甲，旁邊兩側或易造成倒生甲。同時，剪完指甲應使用指甲銼磨一磨指甲邊，令指甲邊緣順滑。

他又提醒如手指不幸發炎，便不應使用同一指甲鉗指腳甲，否則易交叉感染，令原本健康的指甲感染甲溝炎。

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責任編輯︰王明芳