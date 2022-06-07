【2022父親節】城景國際榴槤香芒下午茶自助餐　預訂享65折父親節前夕正日適用【內附連結】

▲ 凡出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂City Cafe「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」即享65折。(圖片由餐廳提供)

又是時候向父親表心意，當然是以食為先，熱愛榴槤者定不能錯過城景國際City Café的「榴槤・香芒・下午茶自助餐」，正好以果王榴槤及香甜芒果滋味慰勞辛勞的爸爸，而官方網頁的早鳥訂位更有65折優惠。

自助餐供應超過40款美食，主打的當然是一眾榴槤主題限定美食，不得不佩服大廚的無限創意，見不少經典甜品如蛋糕、卷蛋、撻等，甚至布甸、燉蛋等，也加入榴槤變出新花樣，帶來榴槤蛋糕卷、榴槤香蘭葉蛋糕、榴槤班撠卷、迷你榴槤撻、榴槤梳乎厘等。喜歡滑溜口感則有榴槤法式焦糖燉蛋、北海道3.6牛奶榴槤布甸等，同場亦見即製榴槤雞蛋仔、迷你榴槤泡芙、榴槤千層酥、榴槤西米布甸、榴槤糯米糍等，配合餐廳內彌漫的那股霸道強烈香氣，絕對令人食指大動。

▲ 澳洲凍蝦及藍青口(圖片由餐廳提供)

除此之外，自助餐亦有海鮮及冷盤，如新鮮凍蝦、藍青口、鮮三文魚芒果加州卷、壽司拼盤、德國雜肉拼盤、日本蟹柳芒果米紙卷及各式沙律等供應。想來點熱食的可選酥炸迷你蝦慕絲三文治、蜜汁燒火腿、加勒比披薩、泰式沙爹雞肉串及牛肉串、香煎培根卷伴泰式甜梅汁 、芝士白菌釀雞翼等。餐廳更特設開放式廚房，有泰式船河、自選燕窩蟹皇粥的即叫即製美食。下午茶自助餐食品為輪流供應及款式不時轉換，如有更改恕不另行通知。

現凡出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，於6月18至19日期間惠顧每位成人只需$328起，預訂更可享65折優惠。在生日正日或前後三天的客人可享生日蛋糕半磅，記得在2天前預訂。

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City Cafe榴槤‧香芒‧下午茶自助餐

日期：6月18至19日

時間：15:00-17;30

價錢︰成人$328、長者$298、小童$228(另加一服務費以原價計算)

記者︰劉妙賢