  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (週二) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022父親節】城景國際榴槤香芒下午茶自助餐　預訂享65折父親節前夕正日適用【內附連結】

休閒消費 13:19 2022/06/07

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

凡出示城景國際官方網頁優惠，或透過官方網頁預訂City Cafe「榴槤‧香芒‧下午茶自助餐」即享65折。(圖片由餐廳提供)

又是時候向父親表心意，當然是以食為先，熱愛榴槤者定不能錯過城景國際City Café的「榴槤・香芒・下午茶自助餐」，正好以果王榴槤及香甜芒果滋味慰勞辛勞的爸爸，而官方網頁的早鳥訂位更有65折優惠。

自助餐供應超過40款美食，主打的當然是一眾榴槤主題限定美食，不得不佩服大廚的無限創意，見不少經典甜品如蛋糕、卷蛋、撻等，甚至布甸、燉蛋等，也加入榴槤變出新花樣，帶來榴槤蛋糕卷、榴槤香蘭葉蛋糕、榴槤班撠卷、迷你榴槤撻、榴槤梳乎厘等。喜歡滑溜口感則有榴槤法式焦糖燉蛋、北海道3.6牛奶榴槤布甸等，同場亦見即製榴槤雞蛋仔、迷你榴槤泡芙、榴槤千層酥、榴槤西米布甸、榴槤糯米糍等，配合餐廳內彌漫的那股霸道強烈香氣，絕對令人食指大動。

澳洲凍蝦及藍青口(圖片由餐廳提供)

除此之外，自助餐亦有海鮮及冷盤，如新鮮凍蝦、藍青口、鮮三文魚芒果加州卷、壽司拼盤、德國雜肉拼盤、日本蟹柳芒果米紙卷及各式沙律等供應。想來點熱食的可選酥炸迷你蝦慕絲三文治、蜜汁燒火腿、加勒比披薩、泰式沙爹雞肉串及牛肉串、香煎培根卷伴泰式甜梅汁 、芝士白菌釀雞翼等。餐廳更特設開放式廚房，有泰式船河、自選燕窩蟹皇粥的即叫即製美食。下午茶自助餐食品為輪流供應及款式不時轉換，如有更改恕不另行通知。

現凡出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，於6月18至19日期間惠顧每位成人只需$328起，預訂更可享65折優惠。在生日正日或前後三天的客人可享生日蛋糕半磅，記得在2天前預訂。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

City Cafe榴槤‧香芒‧下午茶自助餐

日期：6月18至19日
時間：15:00-17;30
價錢︰成人$328、長者$298、小童$228(另加一服務費以原價計算)

記者︰劉妙賢

相關文章

【酒店下午茶】帝苑聯乘日本HABA推美顏下午茶　送2,500元亮肌保濕套裝禮品
12:06 2022/06/01
【酒店下午茶】帝苑聯乘日本HABA推美顏下午茶　送2,500元亮肌保濕套裝禮品
【2022父親節】Rosewood酒吧聯乘Nikka Whisky　期間限定日本威士忌品酒體驗
10:59 2022/06/06
【2022父親節】Rosewood酒吧聯乘Nikka Whisky　期間限定日本威士忌品酒體驗
【2022父親節】麗思卡爾頓酒店父親節六道菜$1,080起　首推父親水療服務兼分析身體狀況
今日 10:44
【2022父親節】麗思卡爾頓酒店父親節六道菜$1,080起　首推父親水療服務兼分析身體狀況

你可能感興趣

【酒店下午茶】帝苑聯乘日本HABA推美顏下午茶　送2,500元亮肌保濕套裝禮品
12:06 2022/06/01
【酒店下午茶】帝苑聯乘日本HABA推美顏下午茶　送2,500元亮肌保濕套裝禮品
【2022父親節】Rosewood酒吧聯乘Nikka Whisky　期間限定日本威士忌品酒體驗
10:59 2022/06/06
【2022父親節】Rosewood酒吧聯乘Nikka Whisky　期間限定日本威士忌品酒體驗
【2022父親節】麗思卡爾頓酒店父親節六道菜$1,080起　首推父親水療服務兼分析身體狀況
今日 10:44
【2022父親節】麗思卡爾頓酒店父親節六道菜$1,080起　首推父親水療服務兼分析身體狀況
美食 父親節 甜品 自助餐 下午茶

最高瀏覽

【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
15:18 2022/05/24
【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引