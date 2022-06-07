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【南韓通關】駐港總領事館開放申請簽證網上預約　增加每日簽證申請數量

社會 12:53 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(ISTOCK圖片)

南韓早前宣布，沒有接種新冠疫苗的外國旅客本月8日起入境毋須接受7天強制隔離，但須提供抵韓前3日內進行的PCR核酸檢測陰性證明，並在入境3日內再做檢測。韓國駐香港總領事館出現大排長龍，領事館宣佈開放簽證申請網上預約系統

韓國駐香港總領事館昨日（6日）在社交網站表示，領事館將不再派發即日籌，為方便各簽證申請人，即日起開放簽證申請網上預約系統，並增加每日簽證申請數量。預約成功後，需在指定日子及時間帶同預約確認信列印本及所需文件到領事館辦理簽證，並提醒不接受任何經電郵或電話作出的預約。而7月的申請時段，會在本月25日開放預約。有關詳情請參閱韓國駐香港總領事館網頁。

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責任編輯：余思嵐

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