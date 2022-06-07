【口罩爭議】精神病人巴士拒戴口罩用尿片掩口　乘客批評報警者對弱勢社群欠同情心

▲ 有精神病人拒絕在巴士上戴口罩，引起網民爭議。

新冠肺炎疫情持續，社會上不時發生有關佩戴口罩的爭議。最近就有網民分享，指搭乘由石澳往筲箕灣的巴士期間，一名患有精神病的同車女乘客拒戴口罩，用尿片掩口，令在場人士報警。警員到場處理後，目擊網民推測該名女乘客被送院處理。而目擊者則發文批評報警者，對弱勢社群欠缺同情心，引起其他網民熱議。

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據Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」，有網民周日（5日）發帖，指自己剛才搭乘由石澳往筲箕灣方向的巴士，到女童軍訓練中心站時，發現巴突然停駛，等了10多分鐘後有警車到場，下層車廂開始有爭執聲，上層乘客亦鼓譟起來，要求重新開車。

發帖網民此時才知道車內有精神病患者。發帖者憶述，有人表示該名女乘客拒戴口罩，只用尿片掩口而要報警。而從網民上載的照片可見，有警員正在巴士下層車廂與該名拒戴口罩的女乘客協調。

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發帖者認為，大眾對精神病患者應具同情心：「其實，對SI病人或SI case，佢有佢自己世界，最好唔好特登搞佢！」由於巴士停駛，乘客只能看著其他巴士過頭呆等：

報警果個好缺德，亦對有缺陷弱勢社群欠同情心！

事件最後擾攘了半個小時，發帖者選擇落車步行，之後她亦見到有救護車，相信該名女乘客已被送院處理。

但其實去到A&E都冇嘢做到，俾佢瞓幾個鐘，醫生睇完都係要佢走。何必要咁樣？

不少網民為此議論紛紛，點擊睇更多留言：

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根據第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，乘客在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須一直佩戴口罩，而口罩須覆蓋其口和鼻，並使口罩貼著其鼻、下頦和臉頰。違例者最高可被罰款5000元。條例又指，如發現有乘客違反條例，警務人員或該交通工具的司機均有權要該人離開車廂。

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責任編輯：羅嘉欣