【電車加價】消息：行會通過電車加價申請　成人車票加至3元

▲ （資料圖片）

香港電車有限公司去年底透露正申請加價，成人票價擬由2.6元加至3元，加幅逾15%；小童票價擬由1.3元加至1.5元，加幅逾15%。消息指，行政會議今日（7日）通過電車申請加價，成人票價由2.6元加至3元，政府稍後公布詳情。

電車公司對上次加價，在2018年7月，當時12歲或以上人士的成人票價，由2.3元增至2.6元；小童(3至11歲)的票價由1.2元增至1.3元；長者(65歲或以上)的票價由1.1元增至1.2元；以及月票的票價由200元增至220元。遊客票的票價則維持不變。

電車公司聘用大約510名員工，擁有168輛電車，營運7條路線，自1904年以來一直沿港島北岸提供零排放及票價相宜的公共交通服務。在2018至2021年期間，運輸署每年接獲有關電車的投訴數字維持在低水平，每百萬乘客人次僅有1.2至2.3宗投訴。

據電車公司表示，在2022至2026年期間推行各項改善計劃項目所需的資本開支合共約3,490萬元，當中部分項目長遠而言可減少經常營運成本，特別是維修保養和電費開支。此外，電車公司一直推行改善項目和引進創新措施提升電車服務的吸引力，充分展現其銳意在安全、服務水平、乘客舒適程度和顧客滿意程度等方面完善電車服務的決心。

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐