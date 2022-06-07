【電車加價】7月11日生效　成人車票加到3元增幅一成半

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政府今（7日）宣布，行政長官會同行政會議電車公司加價，7月11日起生效，成人（12歲或以上）車費由現時2.6元加到3元，小童（3至11歲）由1.3元加到1.5元，月票就由220元加到260元。長者（65歲或以上）票價亦會由目前1.2元調高至1.3元。遊客票則會被取消。



政府發言人表示，政府須確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供經濟、具效率和質素的電車服務。因此，在評估電車公司的加價申請時，政府已根據既定政策和機制考慮各項因素，包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質與量；電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司對未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。



自上次2018年7月調整車費以來，面對來自其他公共交通工具的競爭，以及長時間受到疫情和必要的社交距離措施影響，電車的乘客量持續下跌，其車費收入相應減少。電車公司進一步增加非車費收入的空間亦相當有限，其盈利率從2018年的18%驟降至2021年-1.3%。有鑑於電車公司當前財政狀況，政府認為有必要調整車費以維持其財務可持續性。



政府發言人說，電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務。其具有獨特的歷史意義，一直廣受市民和旅客歡迎，也是香港市民的集體回憶。此外，電車公司在傳承電車歷史價值的同時，亦推行了多項改善項目和引進創新措施以提升電車服務，為乘客提供更安全和舒適的旅程。

考慮所有相關因素後，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平。

電車公司聘用大約510名員工，擁有168輛電車，營運7條路線，自1904年以來一直沿港島北岸提供零排放及票價相宜的公共交通服務。在2018至2021年期間，運輸署每年接獲有關電車的投訴數字維持在低水平，每百萬乘客人次僅有1.2至2.3宗投訴。

據電車公司表示，在2022至2026年期間推行各項改善計劃項目所需的資本開支合共約3,490萬元，當中部分項目長遠而言可減少經常營運成本，特別是維修保養和電費開支。此外，電車公司一直推行改善項目和引進創新措施提升電車服務的吸引力，充分展現其銳意在安全、服務水平、乘客舒適程度和顧客滿意程度等方面完善電車服務的決心。

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責任編輯：余思嵐