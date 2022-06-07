【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太

▲ 陳家樂與連詩雅結婚了？

藝人陳家樂同連詩雅（Shiga）自2019年共赴韓國拍旅遊節目而撻著，雖然多次被拍到二人出雙入對，但一直未有承認戀情。

雖然地下情玩足2年，但二人的戀情早已是圈中公開的秘密，即使去年有傳前港姐黃嘉雯介入，但亦無損感情，而且他們更見過雙方的家長，感情似乎是打風都打唔甩！

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二人拉埋天窗？

近日二人終於傳來好消息，有指陳家樂求婚成功，將與Shiga拉埋天窗！有傳日前陳家樂約了一班朋友和Shiga出海釣墨魚，雖然天氣不似預期一直下雨，但礙於陳家樂早就訂好行程，Shiga不想浪費男友一番心機，惟有照行程出發。

浪漫求婚

不過原來好戲在後頭，當Shiga去完洗手間返上船艙一刻，陳家樂手拿戒指求婚，加上毛毛細雨底下，場面非常浪漫，終Shiga亦被其誠意打動，答應求婚。

其實今年35歲的陳家樂都屆適婚年齡，而6月29日亦都是Shiga的34歲生日，升呢為「準陳太」絕對是Shiga最難忘的生日禮物。

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