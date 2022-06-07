【優之良品傳結業】還押人士指定小食或停產　關注組促提供替換選擇

▲ 優之良品傳結業，還押人士指定小食或停產。（譚以諾攝）

網上流傳屹立香港近30年的大型零食批發及零售連鎖店「優之良品」將全線結業，惟有人反映優之良品肉乾是還押人士指定小食，懲教署會否調整指定小食名單引起關注。

優之良品產品「沙爹牛肉片」及「沙爹豬肉片」，亦是香港懲教署指定的5個還押人士小食之一，家屬每星期可經署方轉交20包肉乾（每包5克）予還押人士。

惟近日有還押人士家屬反映，難以在優之良品門市購買肉乾。有家屬一連走訪數個分店均無收穫，即使在門市留下聯絡電話，也遲遲未能獲得店員回覆。其後更傳出優之良品公司將會永久結業的消息。

有關注在囚人士及其家屬的專頁指，在得知消息後，多次循優之良品公司電話、電郵等方式嘗試聯絡，但仍然沒有得到音訊。他們亦在5月30日前往優之良品在香港的總部，然而公司外面有保安駐守，禁止他們內進查詢。稍後再次致電總公司熱線，獲回覆指已多次催促供應商交貨，肉乾到港後便會重新上架。

其後專頁在昨日（6日）再次致電向總公司查詢肉乾和有關結業的傳聞。職員表示肉乾缺貨只因船期問題，並沒有回應有關結業的傳聞，對於即將撤出香港市場的傳聞，有關職員亦表示不清楚，需要等待總公司指示，但確認部分分店將會結業。

專頁表示，肉乾對還押人士有一定重要性，優之良品的肉乾卻出現缺貨問題。發言人指這種情形亦曾出現，但早前之情況沒有是次嚴重。其次，優之良品肉乾質素亦有待改善，其肉乾保質期有限，會於短時間內發潮。以上總總情況令還押人士的家屬就如「走進一個死胡同」，即使家屬有資金亦未能取得這份簡單而又重要的食物。

專頁指，由於懲教署對零食要求嚴格，牌子及包裝規格均有要求，導致家屬只能循一個牌子的零售店購買到認可的肉乾，極度依賴單一公司的供貨。一旦該產品缺貨，家屬便需到處撲貨，甚至如此次情況般，四處尋找都無法購買認可物品。專頁又提及，過往M&M改包裝亦曾出現類似情況，幸懲教署當時願意更改物品規格。

專頁期望，懲教署可定期更新認可交換物品的小食清單、提供替換的選擇並且為優之良品結業作出準備，讓家屬可以盡快購買替代品，保障還押人士權益。

行政長官林鄭月娥出席行政會議時回應指，相信懲教署會按現實情況作考慮，如要作出調較，懲教署亦會樂意實行。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津