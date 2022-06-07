【娛圈靚媽】林嘉欣拍廣告憶遊歷法國 　學校復課帶囡囡一同游水

▲ 林嘉欣拍攝新廣告。

靚媽林嘉欣最近為法國護膚品牌拍廣告，疫情關係未能親身飛到巴黎取景，但現場以巴黎艾菲爾鐵塔布景和過百朵鮮花營造效果，猶如置身其中。

嘉欣曾在法國留學，並連續八年擔任「法國五月藝術節大使」，她一見到巴黎風景海報立即認出地點，如數家珍向工作人員介紹附近的名勝和藝術品，表示自己與法國特別有緣份，希望疫情過後親往當地再續前緣。

這次導演以三款不同花束，代表系列中三款產品，亦代表嘉欣作為藝人、媽咪和自己的時候，展現出不同的個性和美態。

▲ 她想起過去遊法國經歷。

捧著花束擺甫士時，一時型格，一時自在地跳舞，在戶外花園場景時，更化身小女孩向鏡頭擲花瓣，越擲越開心。嘉欣說：「我第一次同呢個品牌合作，佢哋好細心，了解我嘅興趣和生活，以不同花束和不同時候嘅我，去呈現女性不同面貌。工作時嘅我好專注、造陶瓷嘅我好享受做自己、喺屋企做媽媽與囡相處時候嘅我，就好似不同年齡嘅膚質和季節，配合不同護膚品，要了解自己，依家嘅我著重緊緻和保濕。」

受疫情影響，廣告團隊未能飛到法國取景，嘉欣指住身後的鐵塔海報說：「我知道這區係巴黎Trocadero地鐵站其中一個出口，我行過呢條街，有位好著名園藝藝術家Patrick Blanc ，佢嘅垂直牆園藝（Vertical Wall）好出名。我同法國真係好有緣份，希望快啲可以飛去再續緣份！」

最近學童復課，嘉欣表示好開心，說：「喺屋企ZOOM堂真係搞唔掂，而且好明顯呢兩年小朋友嘅社交係退步咗，習慣隔住個Mon同同學仔傾偈，但見到真人唔知講咩好。仲有，最開心游泳池開返，我啲囡同我都好鍾意玩水，做帶氧運動又涼快，非常好。」

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