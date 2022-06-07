【打機成材】曾沉迷遊戲世界令家人憂心 90後男生將興趣化為事業成IT專才

▲ 香港專業教育學院（IVE）畢業生李路敏（Noman ALI）曾是打機迷，修讀雲端系統及數據中心管理高級文憑後，變身IT專才，現於跨國資訊科技服務公司的數據中心部門任職網絡營運中心經理。

不少年輕人喜歡玩電子遊戲，90後香港專業教育學院（IVE）畢業生李路敏（Noman ALI）亦不例外。他決心將興趣轉化成學習動力，中學畢業後選讀IVE資訊科技學科課程，投身資訊科技專業。Noman現於跨國IT公司的數據中心任職網絡營運中心經理，令一度擔心他沉迷打機的家人終於感到欣慰。

Noman的家庭有四兄弟姊妹，他最年長。因為熱愛打機，Noman經常與弟妹分享遊戲攻略。他對多玩家的虛擬世界角色扮演遊戲（RPG）最感興趣，往往長時間沉醉在遊戲世界中，最高峰時期曾每日花四小時打機。幸而Noman在玩遊戲之外，亦能將興趣化成學習動力，善用網絡學習資訊科技相關知識。在中學時，開始在網上自學設計網頁，並參加興趣班學習編寫程式。

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為增進資訊科技知識，Noman在公開試後決定報讀IVE基礎課程文憑–資訊科技，期間他認識到全球的新科技趨勢，例如大數據、人工智能、雲端技術於行業的應用與發展。由於在學時，明白到未來是自動化的世界，其中雲端技術應用範疇廣泛，是推動數碼化發展不可或缺的技術，行業前景理想。於是完成基礎課程文憑後，Noman決定升讀IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑課程，向IT專業進發。

修讀高級文憑期間，Noman掌握到電腦網絡設計、雲端應用程式開發、虛擬化系統和數據中心管理等知識，更透過參與比賽、項目研習和實習等機會，實踐所學，提升專業知識水平。他曾在本地其中一個大型數據中心進行為期八個月的實習，累積實際工作經驗，參與建構伺服器、監察企業資訊系統表現和使用狀況、偵錯及除錯、提供客戶技術支援等工作，幫助他適應職場環境，日後投身專業。

Noman在IVE畢業後旋即獲著名跨國科技公司聘用，負責數據中心管理工作。其後他轉投另一跨國資訊科技服務公司，為來自世界各地的客戶提供數據中心、科技顧問服務、技術培訓等。Noman不但對數據中心管理及運作駕輕就熟，並具有出色的英語能力，有助他與分布世界各地分公司同事與工程師之間的溝通。

實踐為本的學習經歷亦有助Noman提升解難、團隊協作及項目統籌能力，令他獲公司賞識，由入職時的首席工程師，晉升為網絡營運中心經理，帶領團隊為客戶提供專業可靠的順暢伺服器和網絡服務。

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Noman亦會參與助公司擴充業務，例如將帶領團隊進行新項目，協助一間電訊公司在中東國家安裝約500個電動車充電站。項目的規模宏大，亦有助推動智慧城市發展，別具意義。Noman視之為難得可貴的發展機會，感到十分興奮。

年紀輕輕已能於新科技項目一展所長，Noman仍繼續增值，他說：「資訊科技日新月異，要在行業內保持優勢，持續進修相當重要。近年疫情反覆，大幅增加對行業服務及新技術的需求。世界各地的使用者對資訊科技服務方案的要求愈來愈高，各服務供應商亦會不斷精進自己的產品。我深信終身學習提升技能的重要性，並正準備考取不同的專業認證及牌照。」

由稚氣滿滿的打機迷，搖身一變成IT專才，Noman笑指其實父母並不太明白他實質的工作是什麼，更不明白為何他在疫情前已經常遙距工作，但看到他充分發揮專長和興趣，找到理想的事業路，也為他的發展感欣慰。

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