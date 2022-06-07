【靚太廚房】簡易BB版西餐意式肉丸拌薯蓉　富營養易入口告別沉悶粥菜單

▲ Bella媽教大家整BB版西餐。

嬰兒時期不一定每天都吃粥，其實BB也可以吃西餐！身兼全職媽媽的許許於Facebook專頁「許許與小Bella」分享了「意式肉丸拌薯蓉」食譜，有營養又易入口，還有不同層次的口感訓練咀嚼，做法簡單，各位媽媽可以一試！

材料：

▲ 材料。（圖片獲許許與小Bella授權轉發）

免治牛柳 適量 布包豆腐 1/4磚 蕃茄 1個 洋蔥 1/4個 薯仔 1小隻 麵粉 少許

做法：

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1. 先做肉丸，把布包豆腐攪爛，加入碎肉中拌勻，之後再加入少許麵粉再拌勻。

用豆腐的原因是要令肉丸再鬆軟易咬，同時我不會“撻”肉來避免太彈牙太實。

2. 把碎肉做成小小粒的丸狀，放碟上。水滾後放煲中蒸10分鐘，肉丸熟了便可備用。

3. 蕃茄及洋蔥先切小粒，或可直接攪拌成蓉。

4. 在平底鍋中加一茶匙水，放蕃茄及洋蔥中火煮，由於兩者都會出水，所以切記不要加入大量水。邊煮邊控制火喉，直至兩者軟熟便可再攪拌成茄蓉，當然如果是「大B」或幼兒吃則不打蓉也可以。

5. 再把茄蓉回鑊，加入肉丸拌勻便可上碟。

6. 薯仔去皮切粒蒸熟壓成蓉，可加入少許配方奶令口感軟滑。

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Bella媽指這個「BB西餐」適合8個月大的嬰兒食用，媽媽們無需準備千篇一律的粥料理，如節瓜粥，南瓜粥，紅蘿蔔粥，淮山粥，媽媽們可以花點心思做「BB料理」，色香味俱全的食物可以提起幼兒的興趣！

以上內容及圖片獲許許與小Bella授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文