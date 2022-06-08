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【眼睛發炎】眼睛紅痛或反映身體有隱疾　醫生：8成類風濕關節炎病人眼發炎

醫生診症室 10:00 2022/06/08

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眼痛、眼紅、眼發炎，可能反映身體有隱疾。

很多醫生會用眼睛作為觀察身體疾病的窗口，尤其是長期病患，究竟哪些疾病會影響眼睛呢？

影響眼睛的疾病

眼痛、眼紅、眼發炎等情況，一般長者都可能感受過，但如果情況持續，我們會擔心身體上有其他隱疾，其中一種是自身免疫系統疾病，會引發身體各種炎症。眼睛也是其中一個受影響器官，如不去正視或處理，會令眼睛視力持續下降，甚至有致盲風險。

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免疫系統疾病病徵和治療

免疫系統疾病發生在不同年紀的人身上，最常見有類風濕關節炎、乾燥症、強直性脊椎炎或紅斑狼瘡。以類風濕關節炎為例，患者有機會腰骨痛、髖關節痛或因發炎徵狀，以致起來時背部有痠、梗的感覺。因發炎關係，會出現鈣化情況。關節與關節之間會結合，以致早上起來或想彎腰伸手觸摸腳趾，都存在困難，長久會影響關節活動。一線治療是全身性治療，一般由類風濕專科醫生處方口服消炎藥物。

一線治療中一般是使用類固醇，但如我們使用大劑量的類固醇，或持續性的治療，一般會轉為二線藥物，去減少類固醇引起的副作用。當中由生物製劑和免疫力抑制劑作為二線藥物去控制長久的治療。

研究顯示，八成病人一輩子起碼有一次眼睛發炎的機會，虹膜炎是其中一種炎症，它會釋放出細胞，導致視力下降，而這些細胞，會跟眼球中的蛋白質結合，積聚在前房角，導致前房角水未能流走，令眼壓遞升，損害神經線和形成青光眼。

要醫治的話，一般會透過抽血去找炎症因子和照X光，如照肺部X光或腰骨X光，看是否有肺或腰骨問題。如有，一般會用藥水控制炎症（一種消炎的類固醇眼藥水）。另外看是否有副作用、併發症，用青光眼藥水控制眼壓，所以眼科醫生和類風濕專科醫生，會共同照顧和醫治病人。
 
藥水

藥水有不同類型，有些藥水是普通的滋潤藥水，對病情沒有幫助，有時更會延誤醫治，又有些藥水有收縮血管的作用，但它不是在控制炎症，所以有機會誤以為眼睛情況持續改善；最後，如治療劑量不足，或用藥時間不足，就會延誤醫治，令眼睛出現不可逆轉的問題。
 
新冠肺炎

結膜炎伴隨著呼吸道感染，如流感或病毒感冒，其實那也是新冠肺炎的其中一種徵狀。結膜炎最常見的徵狀是眼球角結膜充血，或有發紅、發炎的情況。研究顯示，30名新冠患者在入院期間做了一個檢查，發現其中一名有結膜炎的徵狀，所以是有密切關係的。
 
要預防新冠肺炎，首先，我們要勤洗手，用清水和梘液至少清洗20秒，另外我們需要保持適當1.5米的社交距離，更需要保持空氣流通，才能在新冠肺炎中保護好自己。

眼科專科醫生 湯文傑

撰文 : 湯文傑 眼科專科醫生

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