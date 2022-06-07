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【東．南歐潮什麼】梁芷珮遊莫斯塔爾新景點Skywalk　直立板遊湖賞美景

娛樂 13:45 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

梁芷珮在科托爾灣大玩直立板遊湖睇靚景。

TVB旅遊節目《東．南歐潮什麼》由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持，她上周帶大家玩完克羅地亞後，昨晚（6月6日）及今晚（6月7日）場去到波黑及黑山。

波黑出名多靚景，Christy先是遊覽了莫斯塔爾的最新景點Skywalk，通過全長35米、玻璃底觀景台欣賞無敵靚景，畫面非常壯觀；之後去到著名的克拉維斯瀑布，一邊歎咖啡一邊享受自然奇觀，簡直Chill到爆。

【東．南歐潮什麼】靚媽梁芷珮歐遊盡騷弗爆身形　Christy教大家5招簡易修身操

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旅行小貼士

講到歎咖啡，原來薩拉熱窩的舊城區，有非常獨特的飲咖啡方法，就是嗒一啖糖後再飲一啖咖啡，樂於「嘗新」的Christy體驗過後亦大嘆過癮。最後Christy提提大家去波黑旅行小貼士，就是要記得兌換好當地的貨幣，因為經歷過戰亂的當地人喜歡收現金。

至於黑山相對比較好玩，Christy在堪稱世界上最美麗的25個海灣之一的科托爾灣、大玩直立板遊湖睇靚景，加上只要30多歐元（約250元港幣）便能玩足三個多小時，相當抵玩。

翌日Christy晨早9點出海，參觀位於海中心的岩石聖母教堂，並前往靚到爆的Blue Cave遊玩，只見海水在陽光照射下泛起藍光，令人驚艷！最後Christy入住了童話式民宿，屋子雖小但五臟俱全，Christy更笑言自己如白雪公主一樣，十分搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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