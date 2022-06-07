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【超市大搜查】日雜《LDK》比拼12款卸妝油　3款A級產品清潔力強兼保濕

15:50 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

日雜《LDK》比拼12款卸妝油，3款A級產品清潔力強兼保濕。

對於經常需要化妝的女性來說，一款清潔力強又不傷皮膚的卸妝產品相當重要。日本雜誌《LDK the Beauty》早前測試了市面12款卸妝油，比較它們的清潔力、保濕力和成分，綜合各方面的評分，嚴選最推薦的產品。

《LDK the Beauty》，卸妝產品類型眾多，建議根據妝容的濃淡來選擇適合的產品。當中，以卸妝油的清潔力為最佳，適用於難卸或防水的彩妝產品，由於卸妝油去除油脂的能力較強，因此使用後皮膚可能會感到乾燥。至於卸妝液和卸妝水則較為溫和，對皮膚的負擔較小，但清潔力亦相對低，適用日常較淡的妝容。

《LDK the Beauty》是次測試了市面12款卸妝油，分別就清潔力、保濕力及成份進行評分。

測試一：清潔力（5分為滿分）

在人造皮革上塗抹粉底液，再使用卸妝油，觀察殘留的粉底液分量。

測試二：保濕力（5分為滿分）

將卸妝油塗抹在手臂皮膚上，再用溫水洗淨，用專門的設備測試30分鐘後皮膚的水分含量。

測試三：成分（5分為滿分）

邀請專業人士根據卸妝油的成分表進行分析，比較產品的溫和程度，若含有保濕或消炎成分會被試為加分項，如添加了乙醇等容易刺激皮膚的成分，會被扣分。

測試結果如下：

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在12款卸妝油中，「FANCL Mild Cleansing Oil」被評為「Best Buy」，它的清潔力達到5分滿分，可輕鬆去除粉底、唇膏等化妝品，保濕力亦不錯，對肌膚的負擔較小。

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責任編輯：羅嘉欣

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