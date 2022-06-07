【優の良品結業】零售從業員工會指百名前線被裁　料欠薪達130萬公司承諾發放

屬不少港人回憶的連鎖零食店優の良品傳全線結業。有工會指受影響前線員工共100人，已接觸其中約20人，他們反映公司仍未出最後一個月、即5月的薪金，以平均每名員工1.3萬月薪計算，估計欠款涉及130萬，但獲對方保證發放，故暫未向勞工處求助；有員工向工會反映，見證公司由高峰期100間分店，萎縮至現時10多間已有心理準備公司會結業。

昨晚傳出成立近30年的優の良品全線結業，其官網失效，多間分店亦已落閘，詳情即看【下一頁】。香港百貨、商業僱員總會、零售及批發從業員協會及電器及影音從業員協會今日（7日）表示，優の良品突然結業令100名基層員工頓失生計，已有約20人向工會求助，部分人指雖然有心理準備公司會結業，但真正倒閉之日自己又手足無措，現只能靠積蓄過活；工會已為受影響的員工轉介保安、零售等工作。

有關員工又稱，公司結業前一個月的薪酬仍未發放，粗略以前線員工月薪1.3萬來計算，優之良品仍欠薪過百萬，員工獲對方承諾6月12日前出糧，故暫未向勞工處求助。

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記者：陳麗娜