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【零食推薦】減肥可吃高蛋白零食取代薯片　營養師行MUJI推薦8款低卡零食

保健美顏 15:48 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

減肥可吃高蛋白零食取代薯片，營養師行MUJI推薦8款低卡零食。

方便又健康的零食怎樣都不嫌多，MUJI無印良品各款零食向來深受港人歡迎，包括餅乾、即沖湯包等。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）在Instagram專頁發佈影片，帶大家逛MUJI零食區，發掘出8款好物。其中2款少油高蛋白脆片更可取代薯片，減肥都啱食。

最新影片：

8款低卡零食推薦（每包計算）：

  • 醬油味高蛋白質脆片：141kcal
  • 鹽味焦糖高蛋白質脆片：141kcal
  • 迷你香蔥蝦餅：112kcal
  • 鰹魚脆片：185kcal
  • 即沖海苔味增湯：22kcal
  • 秋葵蔬菜湯：21kcal
  • 即沖酸辣番茄湯：25kcal
  • 5種野菜豚肉麵豉湯：30kcal

以上2款高蛋白零食脆片，每包有約2隻雞蛋份量的蛋白質。而推薦的4款即沖湯包，是muji湯包系列中較低鈉的款式，不過鈉含量仍佔每天建議上限的16%-24%，屬偏高含量，患有高血壓人士需注意攝取量。其中「5種野菜豚肉麵豉湯」鈉含量最低。

點擊大圖查看營養詳情：

    點擊圖片放大
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內容獲「澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）」授權轉載。

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會認可的註冊執業營養師。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram）的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於 NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理以及飲食治療改善腸易激綜合症。

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責任編輯：張沛

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