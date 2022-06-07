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【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作

社會 14:53 2022/06/07

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菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊，胞妹指死者凌晨3時需起床工作。（資料圖片）

46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後去世，其間疑因工作導致睡眠不足，並出現頭痛及背痛情況。死因庭今（7日）展開研訊。死者胞妹今透過視像系統作供稱，死者每天凌晨3時便需要起床工作，又要等待女僱主回家後清洗衣服後才能進睡。死者胞妹又指，僱主並不會讓死者在家更換衛生巾，要求死者到公廁更換。

死者Leonita Quinto Arcillas（46歲）胞妹Imelda Quinto Abong今透過視像系統作供稱，身在菲律賓的她會透過通電及短訊與死者聯絡。她指死者於2016年12月11日來港工作前，身體並無大問題，並曾於新加坡及巴林當家傭，在新加坡工作期間背部曾出現腫塊。死者來港後於美孚新邨工作，起初曾有咳嗽，並由僱主帶往求醫後康復。

Quinto續指，死者不久後出現背痛情況，並曾向她透露工作繁忙，每天凌晨3時便需要起床，為僱主小朋友上學作準備。由於死者需待女僱主回家後才能清洗衣服，以致很晚才能進睡，死者其後出現頭痛舊患。

Quinto續指，死者曾告訴她，僱主不容許她讓在家更換衛生巾，要求死者到公廁更換。Quinto又指，死者每天都須完成大量家務後方能進食，由於僱主日常責罵死者的方式，令死者感到僱主將會傷害她，因此死者不信任僱主提供的食物，故經常吃不飽。

Quinto指死者曾向僱主反映，惟僱主對死者稱有支付薪金，故不會理會死者感受。死者又三度向中介公司投訴工作量過多，並發現其僱主已被多個中介納入黑名單，死者最終於2016年3月遞上離職通知。

Quinto續指，她曾與死者進行視像通話，發現死者面容日漸消瘦，雙手抖震。她們最後一次聯絡時間為3月31日，當時死者表示自己已十分疲倦，背痛亦難以忍受。死者亦再於兩日後致電她，惟由於訊號問題而未能接聽，死者曾作錄音留言，但未有聲音，死者最終於4月4日去世。

聆訊今午（7日）續。

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記者：梁錦麟

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