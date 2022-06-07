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【備戰第六波】本港創科公司研防疫流動方艙護弱勢　每小時可換氣14次

社會 14:58 2022/06/07

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本港創科公司研防疫流動方艙護弱勢。（袁澍攝）

第五波疫情高峰時，安老院舍及殘疾人院舍受災嚴重。本港創科公司研發並推出納米氧聚解空氣淨化技術「NCCO防疫流動方艙」，除了可以殺滅病毒外，每小時更可換氣14次。目前全球及香港分別已有300間醫院在使用，流動方艙更有意走入院舍，望能保護弱勢社群。

「NCCO防疫流動方艙」是科學園信山實業專利研究，早前獲歐力士（亞洲）有限公司斥資50萬資助。產品採取納米氧聚解空氣淨化技術消毒殺菌，已經獲得證實可以有效殺滅99.98%的新冠病毒，長遠目標可以降低長者患病及死亡風險，紓緩安老院舍醫療壓力。據了解，目前已經有7間本港院舍採用。

除了殺病毒之外，整套空間可以拆卸及重裝，並以箱裝儲存，可以循環利用，另外它每小時換氣達14次，且在室內完成循環過濾時，不會影響室溫，且不會增加冷氣成本或外排廢物造成污染。 

歐力士（亞洲）有限公司及信山實業預期安裝防疫流動方艙後，可以減低院舍疫情爆發風險，長者感染及死亡數字也會降低。歐力士董事總經理彭孝書指出，公司根植香港50年，一直將環境、社會和管治融入服務，亦資助初創，「第五波疫情肆虐，希望透過夥伴攜手支援有需要社群。」

創科局局長薛永恒出席「善用創新科研•嚴防第六波疫情」展覽暨研討會時表示，他感到感動，本港疫情兩年各行各業都面對挑戰，有人喪生、亦有人因為親人染疫、離世而痛苦。他深感科技抗疫在疫情下多有幫手，包括早前的追蹤手環、銅芯口罩、及下載量達800萬次的「安心出行」手機程式等。他指，亦希望疫情後，科技可以成為香港經濟新動力，呼籲企業多投資、並聘用本港青年，助他們向上流。

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記者：袁澍

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