【親子共讀】圖書館館長推介親子電子書　學習自我成長正向溝通【內附連結】

▲ 館長精選六十本電子書」活動，由逾 40 位館長撰文分享， 涵蓋 7 個生活題材。(香港公共圖書館提供)

香港公共圖書館今年踏入60周年，推出連串活動，當中「閱讀 / 生活再發現」主題閱讀推廣計劃的「館長精選60本電子書」，由逾40位館長撰文分享好書，涵蓋7個生活題材，包括個人成長、家庭、愛情、工作、創意、哲學和繪本等。當中兩位已為人母的圖書館館長，分別為讀者推介有關家庭/成長的電子書，與大家齊齊綫上閱讀。

負責選書的圖書館館長（香港中央圖書館、青少年圖書館）林雁詩（Nancy），育有一對正就讀中學的子女，因著工作關係，她很早便已利用電子書作媒介閱讀。「雖然到現在我還是較愛看實體書，愛其有設計排版、紙的質感和重量。但絕沒有抗拒電子書隨時隨地可以綫上閱讀確實方便。」

Nancy較愛看小說，今次分別挑選了《在天堂遇見的下一個人》和《尋找天堂：十年前後的人生蛻變》。她續道：「其實《在天堂遇見的下一個人》是《在天堂遇見的五個人》的續集，不過就算沒看過第一集也可以直接閱讀這本，因為兩本書的故事可以說是在時間上有先後，但對情節沒有太大的影響。反而我是因為看了續集後，才再找回第一本來看，亦深受感動。」

▲ 《在天堂遇見的下一個人》是《在天堂遇見的五個人》的續集，內容同樣觸動人心。(香港公共圖書館提供)

成長蛻變

《在天堂遇見的下一個人》故事的主角安妮覺得自己的人生總是犯錯，並且充滿著各種不幸。可是當她在天堂裏重遇生前認識的5個人後，令她勇敢面對自己的軟弱，學會珍惜自己所擁有的一切，從而對人生有着不一樣的理解。「我特別喜歡安妮與媽媽在天堂的對話，她們第一次敞開心扉，各自說出了遏抑在心底裏多年的秘密。一些她們一直沒有勇氣面對的過去，亦因為坦誠對話，才讓安妮學懂人生重要的一課。當中，那種親人之間無條件的接納和沒有拋下彼此的情意，感情描寫細緻動人，令我也反思自己和孩子的關係，需要好好的對話，有耐性地解決問題。」

至於《尋找天堂：十年前後的人生蛻變》，也是一本對自我成長的好書，內容是作者毅然放下高薪厚職，遊走大江南北之後，發現天堂原來無處不在。在西班牙奎爾公園內，瘀甲與巨石的手相竟然是大自然帶給她的另類禮物；作者在巴塞隆納因一時的冒失而錯過了計劃中的遊覽景點，誰知她卻意外地踏進當地展覽館，從作品得到兒時內心感受的共鳴，悟出了「計劃之外的才是精采」的道理。

「在成長的階段中，每個人都會遇到或大或小的挫折，要用怎樣的心態去面對才重要。此書令我反思到原來一些挫折或是看來平淡的生活細節，也暗藏令人驚喜的禮物。我們經常會忽略生活帶給自己的正面意義，亦錯過了很多可以遇見天堂的機會。」

學習溝通

另一位圖書館館長Ivy Chau同樣有一位就讀中學的兒子，她說在兒子還是嬰孩時，已拿着書講故事給他聽。「其實家長不用介意孩子是否明白故事，就這樣的拿着書本抱着孩子的動作，已經是很好的親子時刻。」直至兒子漸漸長大，她也會講故事給他聽，大部分都是繪本，所以順理成章地，今次推介的也是繪本。

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此繪本名為《生氣王子》，主角艾迪王子不生氣的時候是一隻可愛的藍色小象，但他卻常常生氣。每當他生氣時，面容總是脹得通紅。今天艾迪王子由起床一刻開始便鬧情緒，為甚麼呢？

有趣的是國王爸爸也是很容易生氣，他也按奈不住了，和小象一樣，生氣時由大耳朵至長鼻子都會變得紅紅的。你看艾迪王子跟國王爸爸是否像一面鏡子？約好了一起到遊樂園的旅程，就因為各種不同的意見令大家都很生氣而泡湯。

Ivy笑問，有哪位父母沒有覺得故事似曾相識？「故事令我了解到小朋友有時會無緣無故地生氣，令爸媽摸不着頭腦，其實小朋友生氣背後都有他們的想法，作為父母毋須急於責難。」

她喜歡繪本內的一首《不生氣魔法歌》，爸媽可以和孩子一起唱，讓孩子知道唱歌能讓心情平復下來。「我欣賞作者賴馬巧妙地運用色彩，用藍色表現出孩子平靜時的樣子和心情，愈來愈生氣的時候樣子就由藍色變成紫色。最後更變成憤怒的紅色。書中沒有直接說出要如何管理壞情緒，而是通過顏色轉變，讓小朋友了解生氣時的情緒變化，從中慢慢由心體會，學習說出自己的想法。」

Ivy續說，親子之間的正向溝通是很重要的，不單是孩子要學習，其實父母更加需要。最後她建議大家可以嘗試借閱一些「有聲書」來親子伴讀。「雖然今次的活動沒有提供，但公共圖書館目前有逾4,000本有聲書。不是個個父母都是說故事能手，有聲書的好處是父母和孩子可以一起聽故事，重要的是『陪伴』、『一起』閱讀的共處時光嘛！」

館長精選六十本電子書，詳情可按此連結

記者：郭秀芳