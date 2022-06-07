【群組個案】多4宗疑染BA.2.12.1個案　其中2人源頭不明

▲ （陳靜儀攝）

本港今日（7日）增489宗確診，社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，多4宗懷疑OmicronBA.2.12.1個案，其中2名患者居積福大廈，為早前確診、香港基督教服務處時代幼兒學校患者的家人，2名患者分別在6月2日及4日發病，兩人同在4日快測陽性。中心調查後亦發現其中1名患者曾與早前確診、疑染BA.2.12.1的太古城高山台怡山閣患者，在5月28日一起在中菜館吃飯，料受怡山閣患者傳染。

另有兩名居欣盛苑欣悅閣的患者同疑染BA.2.12.1，暫屬源頭不明個案，涉及一名15歲女學生及其67歲家人，女學生在保良局馬錦明中學就讀，她6月2日發病，3日快測陽性，其家人則在6月2日快測陽性，沒有病徵。

張竹君表示，OmicronBA.2.12.1在社區有隱形傳播鏈，但未有廣泛傳播。

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記者：黃小冰