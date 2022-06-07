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【修成正果】陳家樂認與連詩雅已訂婚　家樂感謝大家祝福：結婚日子未確實

娛樂 15:46 2022/06/07

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陳家樂與連詩雅拉埋天窗了！

藝人陳家樂同連詩雅（Shiga）自2019年共赴韓國拍旅遊節目而撻著，雖然多次被拍到二人出雙入對，但一直未有承認戀情。雖然地下情玩足2年，但二人的戀情早已是圈中公開的秘密，即使去年有傳前港姐黃嘉雯介入，但亦無損感情，而且他們更見過雙方的家長，感情似乎是打風都打唔甩！

【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太

最新影片：林凱恩專訪


二人拉埋天窗？

近日二人終於傳來好消息，有指陳家樂求婚成功，將與Shiga拉埋天窗！有傳日前陳家樂約了一班朋友和Shiga出海釣墨魚，雖然天氣不似預期一直下雨，但礙於陳家樂早就訂好行程，Shiga不想浪費男友一番心機，惟有照行程出發。


浪漫求婚

不過原來好戲在後頭，當Shiga去完洗手間返上船艙一刻，陳家樂手拿戒指求婚，加上毛毛細雨底下，場面非常浪漫，終Shiga亦被其誠意打動，答應求婚。
其實今年35歲的陳家樂都屆適婚年齡，而6月29日亦都是Shiga的34歲生日，升呢為「準陳太」絕對是Shiga最難忘的生日禮物。

大家送祝福！

承認與連詩雅訂婚 

其後陳家樂回應傳媒時，承認已跟連詩雅訂婚，並感謝大家的關心和祝福。不過家樂指結婚日子未有確實的計劃，因為各自手上都有很多工作：「結婚嘅計劃同籌備都需要好多精神同時間，所以暫時先放下，遲啲有好消息一定同大家分享。」

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保密工夫做足

據知家樂今次的求婚保密工夫做到足，只有老闆楊受成和Mani等人知道，連家人也蒙在鼓裏，就連最疼鍚他的嫲嫲也是看新聞才發現，終家樂要跟嫲嫲解畫。

至於家樂的經理人霍汶希（Mani）則指稍後會一併回應。

而Shiga的閨蜜黃翠如對於好友就快嫁人，亦為他們感開心：「佢哋係好可愛同好靚的一對！等待他們的婚禮中！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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