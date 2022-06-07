【KO風癩】24歲女生蕁麻疹發作口腫氣喘　拆解5個嚴重症狀血管水腫恐致命

▲ 一文拆解蕁麻疹發作時5個嚴重症狀。

蕁麻疹，俗稱「風癩」或「風疹」，是常見的都市病之一。最近有台灣皮膚科醫生分享病例，指曾有一名24歲女子因起蕁麻疹求醫，期間越來越氣喘、嘴唇變腫，遂即時為她注射藥物急救。本港免疫及過敏病專科醫生李曦曾受訪稱，蕁麻疹一些症狀可以非常嚴重，亦極影響患者生活質素。約三分一患者會出現血管性水腫，嚴重可令呼吸道腫脹，甚至有生命危險。

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台灣皮膚科醫生陳昱璁在Facebook專頁「醫美雅痞 陳昱璁皮膚科醫師」分享一宗病例，指曾有一個24歲年輕女子，因為皮膚紅疹前來求醫。問診後得知病人有氣喘病史，剛在海鮮餐廳用餐後出大量紅疹，奇癢無比，經診斷為蕁麻疹。

在醫治期間，醫生發現病人神情不對，感覺越來越喘，呼吸聲變得更加明顯，仔細觀察下嘴唇變得比剛才更腫。醫生於是為病人注射藥物，數分鐘之內情形有所改善，並讓她留下來觀察了半小時，監測其血氧濃度，以及是否有其他不適症狀，後來才讓她回家。

陳昱璁表示，蕁麻疹是一個盛行率相當高的疾病，每5人就有一人得過蕁麻疹，常見原因包括對於食物、藥物、昆蟲叮咬等過敏，或是一些外在物理刺激，像是太陽光照、溫差、摩擦、搔抓等等，都可致蕁麻疹。

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本港免疫及過敏病專科醫生李曦曾受訪稱，蕁麻疹是由於皮膚中的肥大細胞釋放組織胺（Histamine）和其他化學物質，從而導致一種突發性皮膚反應疾病。蕁麻疹有以下兩大主要徵狀，惟患者也可能只會單獨出現其中一種徵狀：

膨疹：皮膚出現一團大小不一、凸起的紅色腫塊，會引起痕癢或灼熱的感覺。具遊走性，可出現在身體各處、呈現不同的形狀，並可在短時間內消退及重新出現。一般在消退後不會留下疤痕或色素沉澱。

血管性水腫：皮膚深層組織或黏膜出現腫脹，常見於上眼瞼及嘴唇部分，但亦可在身體任何位置出現。相對於膨疹，血管性水腫徵狀持續的時間一般較長，並傾向引致疼痛多於痕癢，要注意若舌頭或喉嚨腫脹可能會導致呼吸困難。

呼吸道腫脹可致命

李曦表示，蕁麻疹一些症狀可以非常嚴重亦極影響患者生活質素。而除了皮膚症狀外，約三分一患者會出現血管性水腫，常見於眼、嘴、舌頭、面等，可令呼吸道腫脹，甚至有生命危險。

一般人通常不會想到慢性自發性蕁麻疹有機會影響呼吸，甚至威脅性命。

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責任編輯：羅嘉欣