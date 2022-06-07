【人事任命】教育局指大學校長聘任事宜屬院校自主　當局與教資會不干預

▲ 教育局就大學校長遴選程序向立法會提交文件。（資料圖片）

教育局就大學校長遴選程序向立法會提交文件，稱有關遴選及聘任工作屬大學自主範圍內事宜，各資助大學按其主管條例訂明的內部機制、規則和程序處理，政府及教資會尊重院校自主，不會干預。

香港中文大學4月宣布校長段崇智獲續任3年，有立法會議員要求於教育事務委員會內討論有關任命程序。教育局向委員會提交文件，表明校長聘任事宜由各資助大學的校董會或校務委員會主理，而大學一般會在當任校長卸任前預留充足時間啟動續任程序，即使校長有意續任，仍需按照相關規程議決通過方可落實。教育局指，政府及教資會並無參與、亦不會干預校長聘任事宜。

按8大提交的資料，遴選機制第一步是先由校董會或校務委員會成立遴選委員會，再委託遴選顧問，並進行全球招聘，程序需時由約10個月至24個月不等，其中港大指要視乎個別情況，但按上次經驗需時約10個月；中大就指需要18至24個月。

中大校董會早前續委任段崇智為校長，引起部分人士質疑。中大於文件中表示，在現任校長的任期屆滿前最少兩年，大學校董會主席就續任事宜與現任校長及其他獲授權的校董會成員商討；大學校董會可諮詢大學成員及持份者，並根據諮詢結果，決定是否為現任校長續任。

科大、城大、教大及嶺大的現任校長即將約滿或提早離任，其中教大及嶺大尚未公布新任校長人選。嶺大校長鄭國漢將於2023年8月退休離任，嶺大指，遴選機程序要18個月，按慣例會提早約一年半展開相關委任及續任程序，今年5月下旬剛完成委託專業招聘顧問公司的招標程序，在展開物色下任校長程序前，遴選委員會將與大學持份者會面以收集他們對遴選準則及過程，以及對下任校長期望的意見。

教大校長張仁良則於明年8月31日約滿，校方指，專業招聘顧問公司的投標程序剛完成，校方將委任一所顧問公司負責招聘工作，遴選委員會收到各候選人的資料摘要後，將進行多輪面談，並推薦最合適的候選人出席師生諮詢論壇，參考表現及持份者意，並將有關建議呈交校董會考慮及通過，整個程序需時18個月。

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責任編輯：黃悅晴