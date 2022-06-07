  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (週二) 16:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事任命】教育局指大學校長聘任事宜屬院校自主　當局與教資會不干預

社會 15:58 2022/06/07

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

教育局就大學校長遴選程序向立法會提交文件。（資料圖片）

教育局就大學校長遴選程序向立法會提交文件，稱有關遴選及聘任工作屬大學自主範圍內事宜，各資助大學按其主管條例訂明的內部機制、規則和程序處理，政府及教資會尊重院校自主，不會干預。

香港中文大學4月宣布校長段崇智獲續任3年，有立法會議員要求於教育事務委員會內討論有關任命程序。教育局向委員會提交文件，表明校長聘任事宜由各資助大學的校董會或校務委員會主理，而大學一般會在當任校長卸任前預留充足時間啟動續任程序，即使校長有意續任，仍需按照相關規程議決通過方可落實。教育局指，政府及教資會並無參與、亦不會干預校長聘任事宜。

按8大提交的資料，遴選機制第一步是先由校董會或校務委員會成立遴選委員會，再委託遴選顧問，並進行全球招聘，程序需時由約10個月至24個月不等，其中港大指要視乎個別情況，但按上次經驗需時約10個月；中大就指需要18至24個月。

中大校董會早前續委任段崇智為校長，引起部分人士質疑。中大於文件中表示，在現任校長的任期屆滿前最少兩年，大學校董會主席就續任事宜與現任校長及其他獲授權的校董會成員商討；大學校董會可諮詢大學成員及持份者，並根據諮詢結果，決定是否為現任校長續任。

科大、城大、教大及嶺大的現任校長即將約滿或提早離任，其中教大及嶺大尚未公布新任校長人選。嶺大校長鄭國漢將於2023年8月退休離任，嶺大指，遴選機程序要18個月，按慣例會提早約一年半展開相關委任及續任程序，今年5月下旬剛完成委託專業招聘顧問公司的招標程序，在展開物色下任校長程序前，遴選委員會將與大學持份者會面以收集他們對遴選準則及過程，以及對下任校長期望的意見。

教大校長張仁良則於明年8月31日約滿，校方指，專業招聘顧問公司的投標程序剛完成，校方將委任一所顧問公司負責招聘工作，遴選委員會收到各候選人的資料摘要後，將進行多輪面談，並推薦最合適的候選人出席師生諮詢論壇，參考表現及持份者意，並將有關建議呈交校董會考慮及通過，整個程序需時18個月。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【電車加價】7月11日生效　成人車票加到3元增幅一成半
今日 14:02
【電車加價】7月11日生效　成人車票加到3元增幅一成半
【培育人才】中大與螞蟻集團合作推培訓計劃　獲選學生將可參與金融科技網上課程
今日 15:09
【培育人才】中大與螞蟻集團合作推培訓計劃　獲選學生將可參與金融科技網上課程
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流
20:10 2022/06/06
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流

你可能感興趣

【電車加價】7月11日生效　成人車票加到3元增幅一成半
今日 14:02
【電車加價】7月11日生效　成人車票加到3元增幅一成半
【培育人才】中大與螞蟻集團合作推培訓計劃　獲選學生將可參與金融科技網上課程
今日 15:09
【培育人才】中大與螞蟻集團合作推培訓計劃　獲選學生將可參與金融科技網上課程
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流
20:10 2022/06/06
【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流
香港科技大學‎ 香港理工大學‎ 香港浸會大學 香港嶺南大學 香港教育大學‎ 香港城市大學 任命 大學 張仁良 鄭國漢

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
15:18 2022/05/24
【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引