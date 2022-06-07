【正能量】小六生隨中醫師探訪坪洲長者　難忘伴骨折婆婆買餸教檢查身體

▲ 小六生隨中醫師探訪坪洲的長者，並陪伴一名曾經骨折的婆婆外出買餸。

住在離島的長者，社區支援較少，疫情期間尤甚。「醫藝同行」中醫師團隊定期為弱勢群體義診，趁著第五波疫情緩和，於5月尾率領一眾義工探訪坪洲的長者，送上防疫用品、血氧監測儀，教他們檢查身體和養生知識。其中一名義工為小六男生，除了陪伴島上一位曾經骨折的婆婆外出買餸，他亦與多位長者聊天，樂在其中。事後他更把當日做義工的經歷和感受寫下，直言公公婆婆臉上燦爛的笑容和熱情，令他「終生難忘」。

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註冊中醫師林家揚為「醫藝同行」創辦人之一，他受訪時表示，該名小六義工郭浩賢現時每周也會到其中醫診所溫習，並跟隨醫師團隊去做義工。

小六義工郭浩賢撰寫的探訪日誌刊於「醫藝同行」facebook專頁，全文如下：

今天，我和林醫師、黃醫師去坪洲做義工，我懷著期待的心情，開始全天的「做義工之旅」。一開始，社工將送給長者的禮物——電池、口罩和血氧監測儀——派發予每個義工組。過了一會兒，我和其他義工就乘雙體船去坪洲探望公公婆婆。 到達坪洲後，社工便講解今次做義工的意義和所需要做的事情——每一組負責探訪三戶老人家，讓公公婆婆感到歡樂，也教導他們便用血氧監測儀，時刻留自己的身體情況。聽完講後，我便和林醫師他們一起去超級市場買額外的禮物，我最後選擇了蘋果和鮑魚麵。與我同行的學生義工栢熙更帶了三個糉來送給長者。

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我們出發前往第一戶老人家——是一位老婆婆。定睛一看，才發現她是用拐扙來走路的。經過一番了解後，我才得知她幾個月前在家中跌倒骨折了。不過，她的恢復速度很快，只是短短幾個月，她不但能提高腿，還能在不使用拐扙的情況下走路。林醫師又提出跟她一走去街市買東西，我跟著帶老婆婆外出，黃醫師則與栢熙先探訪下一戶老人家。林醫師一邊走，一邊和婆婆談天，途中我們還拍了兩張照片留念呢！ 進入街市，老婆婆買了一條魚、一個桃和幾個糉，我們便送她回家。跟婆婆道別後，我們就前往第二戶老人家。他們是一對夫婦，並養了一頭狗，叫做金仔。公公婆婆的兒子長時間在外地工作，只剩下金仔陪伴他們。他們又告訴我，金仔已經開始老了。我跟金仔玩了一會兒後，伯伯便對我說：「我住的房子已有八十年歷史，我們的冰箱也已經有八十年歷史呢！」我感到十分驚訝：「八十年歷史的冰箱？」原來，伯伯所指的「冰箱」是一個用木材製造，並且吊在屋頂上的四方體木架！ 林醫師對我說：「如果你想繼續跟金仔玩，就留下來，一會兒再來找我。」所以我沒有跟他們一起探訪第三戶老人家。與金仔玩得十分愉快，時間不知不覺流走，直到林醫師來找我，才記起要去體育館集合。待義工到齊，我們便回程。

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趕快地吃完午餐後，我們提著豐富的物資，去油麻地救世軍青少年綜合服務中心進行醫療義工培訓講座，主題是中醫體質飲食養生，又派發養生藥材、書籍和小冊子送給聽講者。在參與者熱烈的掌聲中，今天的「做義工之旅」就結束了。 公公婆婆臉上燦爛的笑容和他們的熱情，真令我感到終生難忘！這天，我感受到助人為快樂之本的意思，願意陪伴婆婆和幫忙拿物資，我十分欣賞自己！當中亦有所得著及學習，林醫師提醒，原來我口中經常發出怨言（例如埋怨天氣炎熱等），別人會誤會而不想接受我的幫懷或參與，這是我不自知的，希望多加留意，有所改變。

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內容獲註冊中醫師林家揚授權轉載

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責任編輯：黃泳欣