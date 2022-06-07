【轉廢為用】初創企業將廢膠變環保磚　於黃金海岸鋪設逾1.5萬塊

▲ 初創企業將廢膠變環保磚，於黃金海岸鋪設逾1.5萬塊。（信和提供）

信和集團與本地初創企業攜手合作，推出突破性解決方案處理本港的塑膠廢物問題，將現時無法回收再造的混合塑膠和合成塑膠，升級再造成各種符合業界標準的建築材料，在屯門黃金海岸商場海濱長廊及百葉徑共鋪設了逾1.5萬塊環保磚，減少5,400公斤的塑膠廢料，並於2022年日內瓦國際發明展榮獲「評審團嘉許金獎」的創新技術。

本地初創企業EcoBricks創辦人Shervin Sharghy表示，目前難以回收再造的塑膠廢料通常會運往堆填區或自然生態環境，EcoBricks 就以處理這些廢料為目標，採用低能量及百分百冷製的生產過程，毋需熱加工或熔解塑膠廢料，因此不會產生有害排放物或污染物。

塑膠廢料更可替代高達5成的製磚天然原料，而製造每100平方米的EcoBricks， 即減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，相等於20萬個膠樽。

▲ 將現時無法回收再造的混合塑膠和合成塑膠，升級再造成各種符合業界標準的建築材料。（信和提供）

環境局局長黃錦星表示，這項目是一個好例子，展現業界的社會承擔，並支持創新，配合香港力爭2050年前實現碳中和的路向。他又呼籲全民加強源頭減廢及乾淨回收，參與支持循環經濟及綠色就業，合力減廢又減碳。

信和集團集團聯席董事黃永龍表示，希望藉著建構推廣循環經濟概念的平台，連繫不同持份者，能培育初創企業以落實執行應對環境議題的創新解決方案，宣揚可持續發展的重要性。

屯門黃金海岸商場為EcoBricks首個應用試點，於海濱長廊及百葉徑共鋪設了逾1.5萬塊環保磚，升級再造的物料來自超過560部舊洗衣機，相等於5,400公斤的塑膠廢料。信和表示，未來會繼續於合適的物業項目使用 EcoBricks，包括奧海城及香港富麗敦海洋公園酒店已陸續完工，並加強連繫租戶及鼓勵顧客響應回收塑膠物料， 從而升級再造為EcoBricks。

▲ 在屯門黃金海岸商場海濱長廊及百葉徑共鋪設了逾1.5萬塊環保磚，減少5,400公斤的塑膠廢料。（信和提供）

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責任編輯：李榮忠