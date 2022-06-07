【維他命D】疫情下極少出街曬太陽缺維他命D　20多月大女童雙腳彎曲呈O型腳患「佝僂病」

▲ 本港一名20多月大女童，嚴重缺維他命D，致雙腳骨頭彎曲有「佝僂病」。

疫情持續2、3年，新一代的孩子都成了「疫情寶寶」，甚少外出活動，口罩不離身。本港有營養師分享了案例，有名20多個月大的女童出現罕有的「佝僂病」，此病是骨頭變得柔軟脆弱變形，原因是嚴重缺乏維他命D。女童除了飲食上少吸收維他命D外，原來是疫情下極少出街而曬不到太陽去吸收維他命D。

缺乏維他命D會致佝僂病

澳洲註冊營養師「糖果媽媽」在本港公立醫院工作超過十年，開設了facebook專頁「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」，本月初，她分享了一則帖文有關「營養師病房篇—— 傳說中的Ricket」，她指出如果理科人考過香港中學會考生物科，應該記得有一部分講消化系統，當中有些簡單的營養知識要考，就是「缺乏營養素所引致的疾病」—— 缺乏維他命A會引致夜盲症，缺乏維他命C會引致壞血病，缺乏維他命D會引致佝僂病（Ricket），而現實中這麼多年來，她和營養師同事不曾見過以上病症。

於上個星期在兒科病房，糖果媽媽終於見識到佝僂病（Ricket），笑指簡直是營養師生涯其中一個解鎖，不過亦某程度上反映疫情下長期居家抗疫的影響。

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長期居家抗疫之影響

事主是20多個月大的南亞裔小朋友，由骨科轉介去兒科病房，轉介原因是「bow legs」（弓形腿/O型腳），她在一年前移居香港，香港爆發疫情，過去一年都極少出街。抽血檢查時，發現肝酵素高，血鈣含量低，加上出現雙腳骨頭彎曲變形的典型ricket病徵，種種跡象與長期缺乏維他命D吻合。醫生安排她抽血檢查維他命D，結果要幾個星期才有，並處方高劑量維他命D補充劑，並轉介營養師評估。

其實維他命D主要靠曬太陽，令皮膚自行製造，含有豐富維他命D的食物並不多，不過，糖果媽媽都有為該小朋友仔細評估。不要以為該小朋友很瘦弱或者營養不良，原來小妹妹有肉地，身高體重都排97生長線，食足三餐加小食，份量合乎年紀，自細飲用母乳（可惜母乳的維他命D含量低），不喜歡吃維他命D豐富的食物，例如蛋黃、深海魚、奶類製品。

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營養師指出在兒科病房「缺乏維他命D」的個案一年都有幾個，但演化到變佝僂病就真的罕見。長期嚴重缺乏維他命D，令骨頭變得柔軟脆弱甚至變形，才會出現罕有的佝僂病Ricket。

糖果媽媽向該位病人的家長建議，多選擇豐富維他命D同鈣質的食物，提議了一些吸引小朋友的食物配搭和煮法，最重要是每日帶小朋友出去曬太陽15分鐘，令身體製造維他命D。

其實即使在疫情前，近十年本地很多研究都指出不同年齡人士都有維他命D缺乏的情況。糖果媽媽與同事傾談間都覺得，這兩年疫情應該會令情況加劇，在此建議所有父母和小朋友，趁現在疫情緩和，「唔好再匿埋喺屋企喇，每日都要出去曬曬太陽」！

內容獲「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」授權轉載，原文可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕