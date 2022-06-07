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【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒　次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】

娛樂 17:59 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

這是大家的心水佳麗嗎？

TVB年度選美盛事《2022香港小姐競選》，今天（6月7日）下午於將軍澳電視城進行第二輪面試，共有42位參加複選的佳麗現身會見傳媒。當中大熱佳麗連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧）、「翻版胡琳」Robin、Janice等繼續盛裝亮相，同樣為大熱之一的「碩士超蓮」Bianca則未見蹤影。

至於早前甚有話題有顆銷魂癦的「重慶綺夢」Atlantico以及最年輕參賽者17歲半的Pansy以及河北佳麗Blaire同樣沒有入圍。

除了以上佳麗，今日還有新面孔登場，包括現年25歲的海外佳麗梁超怡（Joey）、獲髮型師朋友提名的26歲陸潔欣以及25歲的Swan，質素都不錯。

TOPick再為大家將各佳麗分為４個組別，不知當中有沒有大家的心水？

【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

最新影片：林凱恩專訪

索女組

  • 大熱的林卓錡，以Pink lady上陣，表示如果爸爸回港，有機會與他一同表演。（越玲瓏攝）
  • 林卓錡（越玲瓏攝）
  • 邢慧敏，很大方得體！（越玲瓏攝）
  • 25歲文晞喬，媒體創作加素食KOL。（越玲瓏攝）
  • 26歲的Yule為前TVB Dancer，有舞台經驗。（越玲瓏攝）
  • 23歲英文老師Yohanna，笑容燦爛！（越玲瓏攝）
  • 24歲的彭宗瀅Robin，同樣是大熱之一。（越玲瓏攝）
  • 25歲的Natalie，有甜美笑容。（越玲瓏攝）
  • 25歲Josephine天生一副主播臉孔。（越玲瓏攝）
  • 27歲的Janice直言有信心。（越玲瓏攝）
  • 25歲的Hebe為助理工地測量師。（越玲瓏攝）
  • 23歲讀商科的Alina表現淡定。（越玲瓏攝）

 

新女組

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特色組

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撞裙組

  • 26歲的「喼神」Jane，曾参加亞姐，原來當年為選亞姐而更減了15公斤。
  • 24 歲的Catherine，與「喼神」Jane撞裙，似乎大家的品味很相近。
  • 23歲ceci
  • 同樣斜膊上陣的23歲譚詩雅。

記者：梁樂欣、游艾維

撰文 : TOPick柴犬出動

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