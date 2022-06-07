【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒 次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】
娛樂 17:59 2022/06/07
TVB年度選美盛事《2022香港小姐競選》，今天（6月7日）下午於將軍澳電視城進行第二輪面試，共有42位參加複選的佳麗現身會見傳媒。當中大熱佳麗連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧）、「翻版胡琳」Robin、Janice等繼續盛裝亮相，同樣為大熱之一的「碩士超蓮」Bianca則未見蹤影。
至於早前甚有話題有顆銷魂癦的「重慶綺夢」Atlantico以及最年輕參賽者17歲半的Pansy以及河北佳麗Blaire同樣沒有入圍。
除了以上佳麗，今日還有新面孔登場，包括現年25歲的海外佳麗梁超怡（Joey）、獲髮型師朋友提名的26歲陸潔欣以及25歲的Swan，質素都不錯。
TOPick再為大家將各佳麗分為４個組別，不知當中有沒有大家的心水？
【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
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記者：梁樂欣、游艾維
撰文 : TOPick柴犬出動