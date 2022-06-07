【第五波疫情】今日新增489宗感染個案　衞生署即日起只公布經核酸覆檢陽性個案【不斷更新】

本港新冠肺炎疫情升温，昨日（6日）新增543宗感染個案，較前日（5日）多28確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席今日的疫情記者會，交代疫情狀況。

【16:54】

兩名居欣盛苑欣悅閣的患者同疑染BA.2.12.1，暫屬源頭不明個案，涉及一名15歲女學生及其67歲家人，女生在保良局馬錦明中學就讀，她6月2日發病，3日快測陽性，其家人則在6月2日快測陽性，沒有病徵。

【16:48】

張竹君指，蘇浙公學國際部5名染疫小學生位置較近，有學生為鄰座，認為有聚集性傳染，故已要求校方暫停該班別上課及徹底消毒。昨日公布疑染BA.2.12.1個案未找到關聯個案，社區可能傳播鏈，但未造成廣泛傳播。

【16:35】

24名為新增病人，分別有各1名危殆及嚴重，現時留醫有12名危殆病人留醫。新增3宗死亡個案，分別是1男2女，年齡介乎81至93歲，一位來自院舍；81歲男，已打三針，患未期肺癌、高血壓高血脂糖尿，因癌病入院及因病去世；90歲女，老人院院友，患慢性腎衰竭、心房顫動，肺動脈高壓，6日凌晨職員發現不醒人事，急症室證實死亡；93歲女死者也是長期病患，5日入院，昨日不治。

【16:37】

新增3宗死亡個案，第五波累計9,098宗由醫管局呈報個案，整體第五波共有9,176宗。Shuffle酒吧再多12人染疫，累計有97個案，詳情即看【下一頁】。群組個案方面，今日多4宗疑染BA.2.12.1個案，其中2人源頭不明，詳情即看【下一頁】。

【16:34】

院舍有一名員工確診，在老人院舍工作，有10名緊密接觸者，均被送往檢疫，料屬社區感染，因該院舍最後一宗確診個案為4月29日。學校錄72宗陽性呈報，蘇浙公學國際部有班別爆疫涉7人，詳情即看【下一頁】。

【16:30】衞生署指，快測覆核假陽性比率超出可接受範圍，即日起核酸檢測未呈陽性不被列入確診，以剔除假陽性的快速檢測個案，詳情即看【下一頁】。

張竹君指昨日收到231宗直接進行核酸檢測的陽性個案，過去數日快速檢測陽性，而經核酸檢測覆核的個案有258宗，即今日達有489宗確診。鑒於今日確診個案與早前公布的個案有重疊，故累計確診個案為1,203,003宗，只加上早前未曾公布的個案。

53宗輸入個案，32宗在機場檢測時發現，其中21宗於6月6日由9班分別抵港，餘下11宗6月5日由6班機分別抵港；17宗在檢疫酒店發現，另外有3宗是檢疫7天後的個案，分別是第10及11日樣本，ct值都非常高，達33至37，其中一宗5月3日在外地確診，餘下兩宗分別於新加坡及英國抵港，從沒有感染的紀錄，懷疑是復陽個案。

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記者：陳麗娜