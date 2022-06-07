【都市病】港人常精神緊張致失眠多夢 中醫推薦2款茶飲調氣血助安神
保健美顏 17:54 2022/06/07
港人精神緊張壓力大，經常會出現失眠、多夢情況，長期睡眠質素差，甚至因爲噩夢不斷驚醒，日間自然感到更疲累。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」專頁發文，解釋多夢原因，並推薦2款茶飲幫助安神。
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梁醫師解釋，多夢在中醫角度又名「不寐」，反映身體氣血陰陽失衡。針對心脾兩虛、痰火内擾這兩種證型，醫師給出以下特徵及舒緩方法：
一. 心脾兩虛
- 脾胃功能弱、食欲不振、心血不足令人神不守舍
- 症狀：心悸、健忘、腹脹、四肢無力等
- 成因：思慮過度、飲食不節等
推薦茶飲：健脾養生茶
- 桂圓9枚、紅棗4枚
- 舒緩頭暈心悸等症狀
二. 痰火内擾
- 肝氣鬱結、痰熱擾亂神明導致心神不寧
- 症狀：煩躁鬱悶、痰多、口苦等
- 成因：壓力大、抑鬱、外感熱邪等
推薦茶飲：清熱化痰茶
- 浙貝母6克、淡竹葉5克、蓮芯3克、蜜棗1枚
- 舒緩熱症引起的煩躁、睡不安寧症狀。
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內容獲「註冊中醫師梁尹倩（Cinci）」授權轉載。
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責任編輯：張沛