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【學校疫情】學校錄72宗陽性呈報　蘇浙小學國際部有班別爆疫涉7人

社會 16:40 2022/06/07

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（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（7日）下午出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，學校今日錄72宗陽性個案，涉及56名學生及16名職員，分別來自62間學校。張竹君指，九龍塘方方樂趣英文小學新增1宗個案，為早前其中一個個案的家人，累計有13宗個案。而衞生署再向學校了解後，得知九龍塘方方樂趣英文小學有兩個籃球班，分別在6月1日涉9名學生、另一班在6月3日涉8名學生，有4名學生兩日都有參與，即一共有13名學生及一名老師涉及籃球班，當中有3名學生染疫，其餘人需要接受家居檢疫。

蘇浙小學國際部小五R班有2名教職員及5名學生陸續感染，衞生署建議以上班別停課一星期。張竹君指，5名染疫學生位置較近，有學生為鄰座，認為有聚集性傳染，故已要求校方暫停該班別上課及徹底消毒。

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記者：李榮忠

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