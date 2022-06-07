【公務員加薪】消息：行會臨時抽起公務員加薪議程　湯家驊：可能交由下屆政府處理

▲ 消息指，行政會議今日開會，原定會討論公務員加薪幅度，但議程最終臨時抽起。（經濟日報資料圖片）

消息指，行政會議今日開會，原定會討論公務員加薪幅度，但議程最終臨時抽起。行會成員湯家驊表示，不會透露行會開會內容，但指不排除今屆行會未能完成審議，要交由下屆政府處理。

有接近添馬艦中人相信，政府內部仍未就公務員薪酬調整達成共識，加上議題具爭議性，容易引起社會或公務員不滿，形容是「燙手山芋」，估計現屆特首林鄭月娥未必會在離任前處理，有機會留待下屆特首李家超拍板。

有建制派人士亦指出，公務員加薪議題已成為政治議題，由於目前正值政府換屆敏感時期，相信現屆政府未必能單方面決定。

林鄭月娥今早主持行會前，在每周例行記者會上重申，公務員的加薪幅度，並非由她個人決定，要經行會考慮各項因素，強調薪酬趨勢指標，僅6項考慮因素之一，形容需要「互動考慮」，不會「機械式」處理。

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責任編輯：胡偉明