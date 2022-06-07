【父親節2022】父愛成最大推動力　秦沛鼓勵姜麗文追演藝夢：努力做到最好

資深藝人秦沛的女兒姜麗文（Lesley）姜麗文在社交平台貼出《爸爸放心我出嫁》MV，宣布已嫁圈外男友柏豪，兩人在美國完婚，因為疫情，兩人的婚事一直推延，最終Lesley於本月初出嫁，最開心莫過於爸爸秦沛。多年來秦沛(Paul哥)身兼母職養育照顧一對仔女姜文杰及姜麗文，是圈中公認的廿四孝好爸爸，今次女兒出嫁Paul哥可以說是放下心頭大石，皆因終於有人照顧她、疼愛她。本月19日就是父親節，Paul哥和Lesley趁住父親節到來，接受TOPick記者的專訪，大談父女情。

▲ 姜麗文於本月初低調出嫁。

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每年一封情信

秦沛縱橫影視圈逾70多年，演他的女兒多不勝數，嫁女場面也有不少，今次是自己的親女Lesley出嫁，一路看著女兒成長、受情傷、再由情傷中站起來重新去愛，如今終於找到一個愛錫她的人，秦沛說出了爸爸的心聲：

最重要她找到一個真的喜歡她的人，照顧他的人，那麼我就開心了。

看到女兒出嫁一刻，見慣世面的秦沛坦言心情平靜，他說：「電影拍得太多，做我女兒都起碼60幾個，個個都結婚，要流眼淚都流乾晒，坦白講佢結婚我好開心，就算係流眼淚都係開心的眼淚。」談到最想一對仔女有什麼成就及期望時，秦沛覺得仔女開心他就開心：「去追求他們喜歡的東西，做到最好，他們覺得好就可以了。」

問到Lesley如何跟爸爸慶祝父親節？她說：「因為工作的關係會與爸爸提早慶祝，親自下廚煮晚餐，還有焗蛋糕及準備了靚紅酒，而禮物年年都是一樣，就是一封好長好長的情信，爸爸每次睇完都眼濕濕。」

▲ 秦沛視姜麗文為掌上明珠。(ig圖片)

女兒眼中的爸爸

爸爸是資深演員，是不少影迷的偶像，現實中作為女兒的Lesley覺得爸爸是怎樣的一個人呢？她笑著說：「秦沛『有殺冇賠』及『你大我呀！』惡霸形象深入民心，不過其實他是一個好可愛的teddy bear，爸爸是好sweet、好nice，是注重家庭的住家男人。爸爸好喜歡跟朋友聊天，好喜歡笑，下廚或送禮物給朋友，很喜歡說笑話，加上很好學，什麼都要做到最好。」

從小就對演藝圈有興趣的Lesley，入行12年從沒想過要爸爸秦沛「搭路」，一直靠自己的努力，加上爸爸的鼓勵下憑《愛‧回家之開心速遞》、《星空下的仁醫》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》飛躍進步女藝員，她說爸爸給她很大的推動力：「衝呀！那種態度，我覺得是在我爸爸身上學回來的，是遺傳。」秦沛就說：「無論你接了什麼戲，接到什麼角色，盡可能發揮自己所長，做到最好，要努力！」

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爸爸揸車接放工

Lesley自認是一個需要人讚的孩子，正因為這股父愛的力量，成為她向前的動力：

我相信我選擇做甚麼都好，我爸爸都會很支持我，我最感恩是我們家庭好open，不會怕醜及收起自己感情，會講我愛你，我掛住你，鼓勵說話，支持我的說話他全部都會講，you can do it追求夢想，佢全部都會講，所以我都很感恩，如果他知道那天我拍外景，他會專程過來探班，甚至乎知道我早收工，會過來車我。

除了自身努力外，Lesley也遺傳了秦沛認真對待每一個角色的態度，她透露入行到現在每次收到劇本後，都會即刻打電話給爸爸分享：「因為不至想學東西，因為我真是很尊重爸爸的意見及貼士，我們會一起設計一下新角色，例如玩下把聲，很多這些方法，我跟爸爸一起聊的時候就會覺得好好玩，當然爸爸都會給我他的小貼士或意見，但其實不多，是我問他他才會給我，反而他經常提我要相信自己的能力，自己的潛質，每個人有自己的演技方法，這個我又感覺到是演員給演員的尊重。」

Lesley直言爸爸就是她的偶像，是她心目中最欣賞的人：「入行70幾年，3歲開始拍戲，到現在仍然熱情不減，他每一次收到新的project新的角色，他都跟我們分享劇本和故事，你會感受到他的興奮跟熱情，這個事情我都很欣賞。」

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隱瞞抑鬱病情

提到2014年她患上抑鬱症，曾三度自殺，在低潮期她選擇向爸爸隱瞞病情，秦沛指「好坦白講我都唔知，她都沒有跟我說，到後來我才知道。」而Lesley就表示最低潮的時候，沒有跟爸爸說，但相信他feel到，只跟媽媽和哥哥講，但爸爸一路都好支持我，成日都會提我「the door is always open」，在家人的關心和鼓勵下，Lesley力抗抑鬱成功，後來更公開自身經歷與生命熱線合作。她記得當爸爸得知她患上抑鬱時，他問「我點可以幫到你，你要教我，因為我唔太熟悉這個病」。

短短一句關心令到Lesley感到無比溫暖，她說：「我感到爸爸好repect我亦都覺得好尊重我，我跟他說你要學習多點關於情緒病或抑鬱症的資訊，了解多一點這個課題。」

2022DSE放榜在即，雖然Lesley自小在加拿大接受教育，但她都希望用自己追夢的勇氣及走過抑鬱的經歷去鼓勵香港學生：

繼續加油同努力，繼續去追求自己的夢想，自己的理想，人生太短了，我們起碼都是試一次去追求自己的夢想，希望大家不要放棄，找到自己的熱情及愛的東西，我好希望大家會懂得如何愛自己及錫自己，不止是身體健康，情緒健康都很重要，我很支持你們，第一步是最難做，但你只需踏出第一步，第二步就會容易很多，第三步就會更容易，大家唔好放棄，加油！

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記者:陳麗薇