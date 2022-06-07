【日本通關】日本公布入境旅客防疫指引　須戴口罩及買醫療保險等

▲ 日本公布入境旅客防疫指引

日本由本月10日開始恢復接納外國遊客入境，初期限定在團體旅客，香港旅客是否打齊三劑疫苗，一律豁免檢測及檢疫入境。

日本國土交通省 觀光廳今日（7日） 公布防疫指引，指旅行社要制定防疫措施，出發前向旅客解釋有關防疫措施，旅客必須戴口罩及消毒、購買私人醫療海外保險等，並透過日本網站註冊，若違反規定，有可能不允許參加旅行團或繼續行程。旅行社為導遊提供培訓，而當地旅館亦會派發外語單張，以準確落實有關防疫措施。

當地又指，如果有 旅客出現病徵確診，導遊保留確診者活動紀錄，及識別密切接觸者，將確診者 送往醫院及支援他們，除了 確診旅客 及密切接觸者外，其他 旅客 可繼續行程，如有需要，可提前與當地政府相關部門協商。

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記者：余思嵐