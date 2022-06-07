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【污水檢測】元朗怡豐花園及將軍澳雍明苑等污水陽性　當局派19萬快測包

社會 16:35 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(曾耀輝攝)

政府今日（7日）表示，元朗、將軍澳、沙田的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

元朗區 — 溱柏、怡豐花園、朗景臺、翠韻華庭、御庭居、華翠豪園、藝典居及元朗安興街、教育路及豐樂里附近一帶住宅

將軍澳區 — 怡明邨、寶盈花園、雍明苑、海翩滙及SAVANNAH

沙田區 — 水泉澳邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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